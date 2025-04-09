許正宇：明年首季完成其他基金回撥檢討

周一已就6種基金修訂諮詢財委會

財政司長陳茂波於先前於《財政預算案》，提到擬將當中6個規模較大的種子基金內，未需動用的約620億元回撥予政府帳目。許正宇昨出席財委會特別會議上提到，因應北部都會區相關工程陸續展開，加上其他與經濟民生相關的基建工程，政府的基本工程開支將會進入高峰期。

稅收方面，許正宇表示，港府已將財案提出的一次式稅務和差餉寬減、增加飛機乘客離境稅，以及提高徵收100元印花稅的物業價值上限，相關立法建議提交立法會審議，並正研究向陸路邊境管制站離境的私家車，徵收邊境建設費。

另外，許正宇提到，財庫局25至26年度的開支預算總額約為105.37億元，較去年原來預算的110.57億元，少約5.2億元，減幅主要由於庫務科的非經常開支，如電費補貼及消費券計劃等預算，較去年減少7億元。如撇除非經常開支，庫務科今年的經常開支預算總額為99.73億元，較去年的原來預算增加約1.6億元。