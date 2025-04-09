惠譽升6內銀評級展望至「穩定」

稱當局有財政彈性支持6內銀

惠譽認為，即使中國財政赤字及債務上升，相信當局仍能維持財政彈性，以支持包括上述6家銀行在內的金融業界，又稱有見及中國正系統性處置不良資產，且貸款增長成效顯著，潛在資本重組所需的規模有所下跌，對上述6家銀行屬利好。

對於「工農中建交」五大國有內銀，惠譽確認其長期發行人違約評級維持「A」，政府支持評級維持「A」，短期發行人違約評級維持「F1+」。並指出有關銀行過去一年間政策性功能提升、與中央政府關係深化，並且在支持當局施政上發揮重要的作用，而近日內銀獲當局注資，也顯示出政府對相關銀行支持力度與意願都頗高。

至於招行，惠譽對其長期外幣發行人違約評級維持「A-」，政府支持評級維持「A-」，短期發行人違約評級亦維持「F1」。惠譽認為，招行在中國的存款業務強勁且不斷增長，同時零售業務表現領先，且規模與部分國有銀行旗鼓相當；此外其股東為多間央企，相信中央對招行的支持程度會高於其他中型銀行。

交行昨發出通告表示截至3月底，境內銀行機構人民幣各項貸款餘額較去年底增加逾3600億元，實現按年多增；利息淨收入與淨利潤均實現同比正增長；資產質量繼續保持穩健。另一方面，穆迪昨日將交行旗下交銀國際（3329）的評級展望由「穩定」降為「負面」，因認為後者過去3年均錄得淨虧損後資本狀况轉弱，且其對債券等資產的大量投資衍生的風險仍較高。