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經濟

花旗巴克萊齊降中國今年經濟預測

【明報專訊】面對外部風險上升，花旗將今年中國經濟增長（GDP）預測從4.7%下調至4.2%，該行認為近期局勢升級後，中美達成協議的可能性不大。

彭博引述花旗報告稱，為應對美國加徵關稅衝擊，人行可能將政策利率調降40個基點（1厘等於100個基點），並將存款準備金率調降100個基點，並預計新增資金1萬億至1.5萬億元（人民幣，下同），以加速刺激經濟政策落實。花旗預計出口增長最快在4月就會出現倒退，匯率和債務管理等政策限制因素可能依然存在。

另外，巴克萊則將中國2025年GDP預測下調至4%，指直接原因是受新關稅影響，以及受累於中國主要貿易伙伴增長放緩的間接影響，該行預期美國和歐盟將出現溫和的經濟衰退，導致外部需求放緩等。該行早前已把中國GDP預測由原來4.7%調升至5.2%，並認為視乎經濟發展，預期中國將在夏季推出更多支持政策。

巴克萊：受新關稅影響 GDP降至4%

該行預計中國在第二季至第三季政策利率將下調20個基點，存款準備率將進一步下調50至100個基點，並在夏季前提供更多財政支持。

巴克萊指出，預期中國GDP將受關稅影響，由預測的首季GDP增長5.2%，放緩至第二季的增長4.4%，按季成長動能則由第一季的4.9%，降至第二季的1.2%，並在第三季回復至增長2%，以及在第四季刺激政策開始見效時，回升至4.1%。

巴克萊稱，美國對中國進口商品徵收64%關稅可能拖累中國GDP增幅1.5至2.5個百分點，這已考慮到了加徵關稅對中國貿易伙伴經濟的影響，包括美國及歐盟出現溫和衰退，以及中國或在夏季前推出更多刺激措施。

相關字詞﹕巴克萊 貿易戰 關稅 花旗 GDP增長 中國經濟增長

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