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經濟

渣打禤惠儀：支援中小企產地市場多元化

【明報專訊】渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，現時國際貿易市場面臨不確定因素，美國加徵關稅改寫全球供應鏈及貿易流動，但同時亦加速新興貿易走廊的發展。她續指出，中小企除要推動生產基地及供應鏈多元化外，亦需尋找新興市場的發展機會，增加各地區收入來源，避免過度依賴單一市場的需求，銀行業界亦會積極配合中小企於融資，以及跨境貿易上提供諮詢和支援。

渣打銀行大中華及北亞區高級經濟師劉健恒表示，美國以外的其餘國家或地區均擔心關稅影響經濟轉弱及出現通縮，因出口到美國的貨品減少，或需減價出口到其他國家，但在全球需求有限的情况下，缺少美國作為「買家」，增加美國以外的國家或地區的通縮壓力，而香港作為外向型經濟，將減少香港的轉口貨量，預料關稅對香港出口負面影響更大。

他續稱，去年中國本地生產總值（GDP）增速為5%，當中1.5個百分點來自於淨出口，但因應現時美國對等關稅的衝擊，中國今年未必能如先前的「特朗普1.0」下，減少對美國出口、增加出口到其他新興市場抵消關稅影響，同時亦料今年中國外貿對GDP的貢獻度不如以往。

劉健恒料內地本月減息或降準

劉健恒認為，中國需要依靠內需抵消關稅影響，現時中國有不同措施及「彈藥」可應對，他認為當中最快能實行則為減息降準，相信今個月將減息或降準。自美國「對等關稅」推出後，市場對於中國推出減息降準的預期亦見上升，另他提到現時中國10年期國債債息亦見下降，除反映中國面對通縮壓力外，同時亦反映市場預期未來中國貨幣政策為寬鬆。

相關字詞﹕減息降準 中國經濟 出口 轉口 外貿 內需 關稅 渣打 渣打香港 禤惠儀

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