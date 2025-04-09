明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

阮國恒：銀行同意延中小企貿易還款 認同未必能90日收到貨款 林健鋒：最重要勿call loan

【明報專訊】面對美國關稅金管局副總裁阮國恒表示，金管局昨與「銀行業中小企貸款協調機制」及各大商會，以及「中小企融資專責小組」相繼舉行兩場會議後，聯同銀行業推出對個別行業的支持措施。阮稱會議討論過因應現時貿易情况下，了解到企業未必能於90天收到款項，並出現流動性壓力，與會銀行同意按照實際情况及客戶合理需要，彈性延長進出口及製造業一般為90天的貿易融資還款期。

明報記者 江陵凱

金管局表示，有工商界於昨日會上反映，對當前全球貿易摩擦的憂慮，而與會銀行同意彈性延長90天或120天的貿易融資還款期，或提供其他合適的信貸安排，如分期攤還相關貸款、提供「部分還本」選項，甚或「還息不還本」安排，協助個別受貿易摩擦影響而出現短期性資金流壓力的客戶。

可分期還款或「部分還本」

有份出席昨日會議的行政會議成員、立法會商界議員林健鋒表示，他有向金管局及多家銀行代表反映，希望銀行對客戶作體恤安排，幫助受影響行業解決資金周轉安排，指出若有中小企暫未能如期還款，盼銀行可給予寬限期或延期還款，當中最重要為不希望銀行「call loan」（要求提早還款）。

林健鋒續稱，近期收到企業反映有美國進口商，迫使港製造商和出口商分攤關稅，並提出無理要求，另亦出現落單後遲遲「不找數」情况，令本港企業資金周轉受到很大影響及壓力。另他提到若關稅問題進一步惡化，本港出口業及製造業將步入「經濟寒冬」。

阮國恒：業界承諾積極落實「9+5」方案

阮國恒表示，昨日會議銀行業界亦有根據現時貿易情况商討應對措施，業界會繼續承諾積極落實「9+5」方案，因應現時較困難的貿易環境，續沿用「還息不還本」理念，以包容態度支持中小企流動性需求。金管局於去年3月底，聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，推出9項措施支持中小企，當中包括不要求按時供款按揭客戶提前還款。另於同年10月再推5項措施支持中小企，如預留專項資金支持中小企融資。措施推出以來，共有超過39,000家中小企受惠，涉及信貸額度超過950億元。

銀行考慮推運輸業貸款產品

金管局續指出，昨日與會銀行表示會透過協商機制，為面臨資金流壓力的企業，特別為一些可能因資金鏈問題，而面臨突如其來資金流壓力的建造業分判商，盡量共同提供彈性財務安排。另與會銀行表示會積極考慮，推出更切合運輸業需要的貸款產品，並且因應業界個別情况，提供更多具彈性的還款安排以協助應對營運挑戰。

相關字詞﹕金管局 還款期 中小企 林健鋒 Call Loan 製造業 進出口 貿易融資 關稅 阮國恒

上 / 下一篇新聞

渣打禤惠儀：支援中小企產地市場多元化
渣打禤惠儀：支援中小企產地市場多元化
人幣中間價跌穿7.2 離岸價見新低
人幣中間價跌穿7.2 離岸價見新低
花旗巴克萊齊降中國今年經濟預測
花旗巴克萊齊降中國今年經濟預測
惠譽升6內銀評級展望至「穩定」
惠譽升6內銀評級展望至「穩定」
許正宇：明年首季完成其他基金回撥檢討
許正宇：明年首季完成其他基金回撥檢討
匯金：做類「平準基金」穩資本市場 中石油最多56億增持 分析：「險資」入市可達1.6萬億
匯金：做類「平準基金」穩資本市場 中石油最多56億增持 分析：「險資」入市可達1.6萬億
恒指彈600點後升幅收窄 成交逾4300億
恒指彈600點後升幅收窄 成交逾4300億
比亞迪盈喜 首季純利最多升1.2倍
比亞迪盈喜 首季純利最多升1.2倍
國泰成立「國泰創科」推動EFF方案
國泰成立「國泰創科」推動EFF方案
K Cash料港樓市大致見底
K Cash料港樓市大致見底
東方海外首季收入升17%
東方海外首季收入升17%
Bally's入股星億 攤薄遠展周企持股
Bally's入股星億 攤薄遠展周企持股
憧憬美降關稅 全球股市彈 道指早段飈1400點 標指納指升逾3%
憧憬美降關稅 全球股市彈 道指早段飈1400點 標指納指升逾3%
美國國會報告：中國主導生物技術
美國國會報告：中國主導生物技術
巴郡表現穩健 巴菲特淨資產增至1540億美元
巴郡表現穩健 巴菲特淨資產增至1540億美元
楊智佳：衛龍美味屬內需 料股價續破頂
楊智佳：衛龍美味屬內需 料股價續破頂
港元定存建行亞洲1個月年利率達6.68厘
港元定存建行亞洲1個月年利率達6.68厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
黃雯怡：關稅戰避險 瑞郎漲幅顯著
黃雯怡：關稅戰避險 瑞郎漲幅顯著
技術取勝：宏橋或12至13.5元整固
技術取勝：宏橋或12至13.5元整固
劉思明：憧憬中央增支持 基建消費股獲資金青睞
劉思明：憧憬中央增支持 基建消費股獲資金青睞
周顯：美或成關稅最大受害者
周顯：美或成關稅最大受害者
湯文亮：關稅搞到大家 六神無主
湯文亮：關稅搞到大家 六神無主
新地：關稅戰衝擊市場 料減息機會大 SIERRA SEA銷售部署未受影響 料短期開價
新地：關稅戰衝擊市場 料減息機會大 SIERRA SEA銷售部署未受影響 料短期開價
瑜一‧天海連沽5伙 3房呎售3.6萬
瑜一‧天海連沽5伙 3房呎售3.6萬
馬會租利園4.8萬呎樓面 呎租58元
馬會租利園4.8萬呎樓面 呎租58元
內地評級機構高層1.98億購遠金萬呎樓面
內地評級機構高層1.98億購遠金萬呎樓面
AUSTINE PLACE兩房1155萬沽 內地背景業主料輸逾五成
AUSTINE PLACE兩房1155萬沽 內地背景業主料輸逾五成
SIERRA SEA體驗山海美景
SIERRA SEA體驗山海美景
會所具度假級酒店氛圍
會所具度假級酒店氛圍
基金特區：貿戰或升級 防守股優質債看俏 基金料公用股電訊股跑贏大市
基金特區：貿戰或升級 防守股優質債看俏 基金料公用股電訊股跑贏大市