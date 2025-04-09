阮國恒：銀行同意延中小企貿易還款 認同未必能90日收到貨款 林健鋒：最重要勿call loan

明報記者 江陵凱

金管局表示，有工商界於昨日會上反映，對當前全球貿易摩擦的憂慮，而與會銀行同意彈性延長90天或120天的貿易融資還款期，或提供其他合適的信貸安排，如分期攤還相關貸款、提供「部分還本」選項，甚或「還息不還本」安排，協助個別受貿易摩擦影響而出現短期性資金流壓力的客戶。

可分期還款或「部分還本」

有份出席昨日會議的行政會議成員、立法會商界議員林健鋒表示，他有向金管局及多家銀行代表反映，希望銀行對客戶作體恤安排，幫助受影響行業解決資金周轉安排，指出若有中小企暫未能如期還款，盼銀行可給予寬限期或延期還款，當中最重要為不希望銀行「call loan」（要求提早還款）。

林健鋒續稱，近期收到企業反映有美國進口商，迫使港製造商和出口商分攤關稅，並提出無理要求，另亦出現落單後遲遲「不找數」情况，令本港企業資金周轉受到很大影響及壓力。另他提到若關稅問題進一步惡化，本港出口業及製造業將步入「經濟寒冬」。

阮國恒：業界承諾積極落實「9+5」方案

阮國恒表示，昨日會議銀行業界亦有根據現時貿易情况商討應對措施，業界會繼續承諾積極落實「9+5」方案，因應現時較困難的貿易環境，續沿用「還息不還本」理念，以包容態度支持中小企流動性需求。金管局於去年3月底，聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，推出9項措施支持中小企，當中包括不要求按時供款按揭客戶提前還款。另於同年10月再推5項措施支持中小企，如預留專項資金支持中小企融資。措施推出以來，共有超過39,000家中小企受惠，涉及信貸額度超過950億元。

銀行考慮推運輸業貸款產品

金管局續指出，昨日與會銀行表示會透過協商機制，為面臨資金流壓力的企業，特別為一些可能因資金鏈問題，而面臨突如其來資金流壓力的建造業分判商，盡量共同提供彈性財務安排。另與會銀行表示會積極考慮，推出更切合運輸業需要的貸款產品，並且因應業界個別情况，提供更多具彈性的還款安排以協助應對營運挑戰。