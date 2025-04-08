長實元朗流業街9號 申預售涉112伙

待批預售7090伙 5年新低

另地政總署資料顯示，截至3月底，滾存待批預售樓花的單位總數為7090伙，相對2月錄7862伙，按月減少772伙或9.8%，屬自2020年2月錄得6777伙後、逾5年來的按月新低紀錄。至於今年首季，地政總署共批出5份住宅項目的預售樓花同意書（連同上述房協資助房屋），共涉2749伙單位。

隨時可銷售私宅3.72萬伙 跌3.4%

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，上月兩個獲批預售樓花的住宅，共涉884伙，但只有涉240伙的顯和里7號項目為私人發展，如相對2月1273伙私宅獲批預售樓花，按月減少81%。他續指出，隨上月獲批私宅單位減少，加上近月多個項目已開售，令已獲批預售、但尚未發售的私宅單位回落，由2月錄約15,626伙，減少至3月錄約14,698伙，減幅5.9%；同時，截至3月底，市場累積私宅貨尾約22,492伙，按月亦減約1.6%，意味隨時可銷售的私宅單位總數（即已批預售但未開賣項目、貨尾合計），至3月錄近3.72萬伙，較2月錄近3.85萬伙，按月減少3.4%。新申請方面，3月新申請預售樓花只涉112伙，較2月錄213伙（屬私宅），按月跌逾47%，是去年12月錄62伙（屬私宅）後、3個月來的按月新低數字。