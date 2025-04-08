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經濟

香港地產

長實元朗流業街9號 申預售涉112伙

【明報專訊】雖然3月新盤市况回勇、當月一手成交共錄約2380宗，創5個月新高，但地政總署資料顯示，上月僅一宗預售私宅樓花申請，為長實（1113）元朗流業街9號項目、涉112伙，樓花期約23個月；另上月新獲批預售私宅，只有萬科香港及永泰（0369）合作的沙田顯和里7號項目、涉240伙，樓花期約17個月，連同房協涉644伙的粉嶺資助房屋聚然獲批預售，兩盤共涉884伙；若單以240伙私宅計，按月跌逾千伙或81%。翻查資料，上述長實元朗流業街住宅項目，於2023年1月獲屋宇署批出建築圖則，屬低密度住宅，可建總樓面超過7.84萬方呎。

待批預售7090伙 5年新低

另地政總署資料顯示，截至3月底，滾存待批預售樓花的單位總數為7090伙，相對2月錄7862伙，按月減少772伙或9.8%，屬自2020年2月錄得6777伙後、逾5年來的按月新低紀錄。至於今年首季，地政總署共批出5份住宅項目的預售樓花同意書（連同上述房協資助房屋），共涉2749伙單位。

隨時可銷售私宅3.72萬伙 跌3.4%

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，上月兩個獲批預售樓花的住宅，共涉884伙，但只有涉240伙的顯和里7號項目為私人發展，如相對2月1273伙私宅獲批預售樓花，按月減少81%。他續指出，隨上月獲批私宅單位減少，加上近月多個項目已開售，令已獲批預售、但尚未發售的私宅單位回落，由2月錄約15,626伙，減少至3月錄約14,698伙，減幅5.9%；同時，截至3月底，市場累積私宅貨尾約22,492伙，按月亦減約1.6%，意味隨時可銷售的私宅單位總數（即已批預售但未開賣項目、貨尾合計），至3月錄近3.72萬伙，較2月錄近3.85萬伙，按月減少3.4%。新申請方面，3月新申請預售樓花只涉112伙，較2月錄213伙（屬私宅），按月跌逾47%，是去年12月錄62伙（屬私宅）後、3個月來的按月新低數字。

相關字詞﹕流業街 房協 長實 永泰 萬科香港 地政總署

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