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經濟

香港地產

SIERRA SEA今開示範單位 擬日內上樓書

【明報專訊】環球股市大跌，當中港股單日更挫逾3000點，恒指更跌穿2萬點大關，但早已預告擬本月內推售的新地（0016） 西貢西沙SIERRA SEA，推盤如箭在弦，今日率先向傳媒首度開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，預計最快日內上載樓書。

股市大跌 一手市場昨沽約30伙

昨日股市大瀉下，一手仍錄約30宗成交，不乏大額交投，包括新地北角豪宅海璇II，新錄第1座16樓B室，實用面積1164方呎3房1套連工作間間隔，連車位以4642萬元成交，實呎近4萬元；樓盤8日內累售4伙，套現約2.28億元。

港鐵（0066）黃竹坑站港島南岸即將有全新盤登場之際，同區路勁（1098）牽頭的現樓晉環，則以招標方式售出1A座28及29樓C室複式大宅，屬實用面積1292方呎4房雙套間隔，成交價4038.8萬元，實呎31,260元。

恒地（0012）多個新盤亦連錄新成交，其中營業（二）部旗下樓盤單日售出3伙，共套現約4429萬元，包括啟德跑道區已屆現樓天瀧，以3565萬元標售6座9樓A室，實用面積1085方呎3房1套間隔，呎價逾3.28萬元。項目自去年10月現樓推售後累沽66伙，套現約25.4億元。

藍塘傲撻訂屋5580萬沽 平5年前27%

另麗展（0488）和帝國集團合作、已屆現樓的將軍澳藍塘傲，去年10月撻大訂的7號屋，最新連車位以5580萬元售出，洋房實用面積3466方呎，4房設計、連花園及天台等，實呎1.6萬元，買家成交期為90日，並可獲贈部分家具。是次做價較2020年7月以7600萬元、實呎2.19萬元售出（買家當時採1440日特長成交期），低2020萬元或27%。

南豐旗下、已屆現樓的日出康城LP10，新標售第2A座33樓A室，實用面積1523方呎，4房雙套連多用途房間隔，連車位成交價3040萬元、實呎近2萬元。

不過，市場再錄撻訂個案，2020年8月以6521.4萬元、實呎逾3.3萬元售出的新世界（0017）清水灣傲瀧1座5樓A室，實用面積1945方呎4房雙套戶，據成交紀錄冊顯示，買家已終止買賣合約，當時採發展商提供的董事長1440特長4年成交期，已支付10%訂金、涉約652萬元料遭沒收。單位定價隨即減價近40%，並於周五重售。

相關字詞﹕SIERRA SEA 傲瀧 藍塘傲 天瀧 晉環 新地 新盤

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