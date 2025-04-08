尚柏再錄短炒 一房265萬沽半年炒貴9%

【明報專訊】雖然環球股市急挫，加上剛過去清明節3日假期，部分市民離港，但仍無礙樓市交投，其中元朗二手交投暢旺。中原地產副區域營業經理王勤學表示，3日清明節連周末假期，元朗錄14宗二手成交，較前一周的周五至日11宗成交增加27%，其中區內尚柏再錄短炒獲利成交，位於低層J室，實用面積282方呎，1房間隔，以265萬元沽出，實呎9397元。原業主去年10月242.9萬元一手買入，持貨約6個月，帳面賺22.1萬元或約9%。
承接上月旺勢，荃灣本月交投亦做好，至今暫錄約21宗二手成交，與上月同期相若，清明連周末3日假期則共錄11宗成交。中原地產副區域營業董事余俊文表示，荃灣麗城花園2期7座中層G室，實用面積572方呎，3房間隔，以500萬元易手，實呎8741元。買家為上車客，原業主2007年8月以167萬元買入，持貨18年，帳面獲利333萬元，單位升值近兩倍。
荃灣首周21宗成交 清明3日假佔一半
另外，利嘉閣地產高級區域市務董事彭錦添稱，清明節3日假期中，沙田第一城單計周日連錄3宗二手成交，其中17座高層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望河景，買家以418萬元承接，實呎約12,783元。原業主2016年以約393.8萬元買入，帳面獲利逾24萬元或6%。此外，美聯物業高級分區營業經理楊震霆表示，沙田河畔花園E座中層07室，實用面積242方呎，兩房間隔，望開揚樓景，原業主以365萬元放售，最終減價約17萬元或5%、以348萬元成交，實呎14,380元。原業主2015年383萬元購入，持貨約10年帳蝕約35萬元或9%，連使費計料實蝕約51萬元或13%。