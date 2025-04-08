明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

尚柏再錄短炒 一房265萬沽半年炒貴9%

【明報專訊】雖然環球股市急挫，加上剛過去清明節3日假期，部分市民離港，但仍無礙樓市交投，其中元朗二手交投暢旺。中原地產副區域營業經理王勤學表示，3日清明節連周末假期，元朗錄14宗二手成交，較前一周的周五至日11宗成交增加27%，其中區內尚柏再錄短炒獲利成交，位於低層J室，實用面積282方呎，1房間隔，以265萬元沽出，實呎9397元。原業主去年10月242.9萬元一手買入，持貨約6個月，帳面賺22.1萬元或約9%。

承接上月旺勢，荃灣本月交投亦做好，至今暫錄約21宗二手成交，與上月同期相若，清明連周末3日假期則共錄11宗成交。中原地產副區域營業董事余俊文表示，荃灣麗城花園2期7座中層G室，實用面積572方呎，3房間隔，以500萬元易手，實呎8741元。買家為上車客，原業主2007年8月以167萬元買入，持貨18年，帳面獲利333萬元，單位升值近兩倍。

荃灣首周21宗成交 清明3日假佔一半

另外，利嘉閣地產高級區域市務董事彭錦添稱，清明節3日假期中，沙田第一城單計周日連錄3宗二手成交，其中17座高層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望河景，買家以418萬元承接，實呎約12,783元。原業主2016年以約393.8萬元買入，帳面獲利逾24萬元或6%。此外，美聯物業高級分區營業經理楊震霆表示，沙田河畔花園E座中層07室，實用面積242方呎，兩房間隔，望開揚樓景，原業主以365萬元放售，最終減價約17萬元或5%、以348萬元成交，實呎14,380元。原業主2015年383萬元購入，持貨約10年帳蝕約35萬元或9%，連使費計料實蝕約51萬元或13%。

相關字詞﹕短炒獲利 麗城花園 河畔花園 沙田第一城 尚柏

上 / 下一篇新聞

貿戰推跌人幣 富瑞：存穿8算風險 高盛料人行冀保匯率穩定在7.3
貿戰推跌人幣 富瑞：存穿8算風險 高盛料人行冀保匯率穩定在7.3
高盛上調美衰退概率 預測聯儲局提前減息
高盛上調美衰退概率 預測聯儲局提前減息
恒生推港首隻每月派息ETF
恒生推港首隻每月派息ETF
財庫局：推進兩項優化市場競爭力立法建議
財庫局：推進兩項優化市場競爭力立法建議
陳翊庭：將一視同仁加快上市審批
陳翊庭：將一視同仁加快上市審批
映恩生物招股 暫超購1.5倍
映恩生物招股 暫超購1.5倍
HashKey：質押增虛產ETF吸引力 冀港今年出現虛產合規衍生工具 供散戶購買
HashKey：質押增虛產ETF吸引力 冀港今年出現虛產合規衍生工具 供散戶購買
證監：發虛產質押指引 確保客戶安全
證監：發虛產質押指引 確保客戶安全
K11 Concepts張之杰：未來續投資其他項目
K11 Concepts張之杰：未來續投資其他項目
中海外上月合約銷售挫49% 大摩：內房今年價量齊跌
中海外上月合約銷售挫49% 大摩：內房今年價量齊跌
良心便利店助社企使命看得見 「良心成分表」讓市民更了解社會效益
良心便利店助社企使命看得見 「良心成分表」讓市民更了解社會效益
憧憬提前減息 美債息曾見兩年半低 摩通資管：聯儲或5月議息前緊急降利率
憧憬提前減息 美債息曾見兩年半低 摩通資管：聯儲或5月議息前緊急降利率
Tesla被大好友分析師 狠削目標價逾四成
Tesla被大好友分析師 狠削目標價逾四成
彭博：DeepSeek伙清華 降AI模型訓練成本
彭博：DeepSeek伙清華 降AI模型訓練成本
張兆聰：海螺免於貿戰可吼
張兆聰：海螺免於貿戰可吼
港元定存中銀香港7日年利率見8厘
港元定存中銀香港7日年利率見8厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：康師傅可避險 12元買
黃雯怡：康師傅可避險 12元買
何民傑：破利益藩籬規範網約車
何民傑：破利益藩籬規範網約車
梁天卓：現代人愈富有 愈唔想生仔
梁天卓：現代人愈富有 愈唔想生仔
吳岸：信任是提升領導力的基礎──從一本書講領導力（二之二）
吳岸：信任是提升領導力的基礎──從一本書講領導力（二之二）
比亞迪今年可望超越Tesla 純電動車銷量全球封王
比亞迪今年可望超越Tesla 純電動車銷量全球封王
技術取勝：中移動或下試74元
技術取勝：中移動或下試74元
劉思明：高息股相對抗跌 也要謹慎選股
劉思明：高息股相對抗跌 也要謹慎選股
周顯：香港人將「澳門化」
周顯：香港人將「澳門化」
湯文亮：關稅勢令美零售商加價
湯文亮：關稅勢令美零售商加價
阿里邵曉鋒7800萬買玫瑰園洋房 上實2408萬購壹嘉兩房連書房 呎價2.7萬
阿里邵曉鋒7800萬買玫瑰園洋房 上實2408萬購壹嘉兩房連書房 呎價2.7萬
SIERRA SEA今開示範單位 擬日內上樓書
SIERRA SEA今開示範單位 擬日內上樓書
長實元朗流業街9號 申預售涉112伙
長實元朗流業街9號 申預售涉112伙
錦華楊奮彬1700萬蝕沽鴨寮街舖
錦華楊奮彬1700萬蝕沽鴨寮街舖