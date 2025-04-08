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經濟
2025年4月8日星期二
股市最前線
貿戰推跌人幣 富瑞：存穿8算風險 高盛料人行冀保匯率穩定在7.3
高盛上調美衰退概率 預測聯儲局提前減息
恒生推港首隻每月派息ETF
財庫局：推進兩項優化市場競爭力立法建議
陳翊庭：將一視同仁加快上市審批
映恩生物招股 暫超購1.5倍
HashKey：質押增虛產ETF吸引力 冀港今年出現虛產合規衍生工具 供散戶購買
證監：發虛產質押指引 確保客戶安全
K11 Concepts張之杰：未來續投資其他項目
中海外上月合約銷售挫49% 大摩：內房今年價量齊跌
良心便利店助社企使命看得見 「良心成分表」讓市民更了解社會效益
憧憬提前減息 美債息曾見兩年半低 摩通資管：聯儲或5月議息前緊急降利率
Tesla被大好友分析師 狠削目標價逾四成
彭博：DeepSeek伙清華 降AI模型訓練成本
張兆聰：海螺免於貿戰可吼
港元定存中銀香港7日年利率見8厘
美元定存高息精選
黃雯怡：康師傅可避險 12元買
何民傑：破利益藩籬規範網約車
梁天卓：現代人愈富有 愈唔想生仔
吳岸：信任是提升領導力的基礎──從一本書講領導力（二之二）
比亞迪今年可望超越Tesla 純電動車銷量全球封王
技術取勝：中移動或下試74元
劉思明：高息股相對抗跌 也要謹慎選股
周顯：香港人將「澳門化」
湯文亮：關稅勢令美零售商加價
阿里邵曉鋒7800萬買玫瑰園洋房 上實2408萬購壹嘉兩房連書房 呎價2.7萬
尚柏再錄短炒 一房265萬沽半年炒貴9%
SIERRA SEA今開示範單位 擬日內上樓書
長實元朗流業街9號 申預售涉112伙
錦華楊奮彬1700萬蝕沽鴨寮街舖
港元定存中銀香港7日年利率見8厘
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【明報專訊】港元定存高息精選7日見8厘，為中銀香港「特優港元定期存款（以外幣兌換）」優惠之年利率。
（請看附圖）
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貿戰推跌人幣 富瑞：存穿8算風險 高盛料人行冀保匯率穩定在7.3
高盛上調美衰退概率 預測聯儲局提前減息
恒生推港首隻每月派息ETF
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比亞迪今年可望超越Tesla 純電動車銷量全球封王
技術取勝：中移動或下試74元
劉思明：高息股相對抗跌 也要謹慎選股
周顯：香港人將「澳門化」
湯文亮：關稅勢令美零售商加價
阿里邵曉鋒7800萬買玫瑰園洋房 上實2408萬購壹嘉兩房連書房 呎價2.7萬
尚柏再錄短炒 一房265萬沽半年炒貴9%
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