Tesla被大好友分析師 狠削目標價逾四成

憂貿戰打擊內地銷售

艾夫斯過去4年一直給予Tesla股票「買入」評級，其大幅下調目標價，反映即使是Tesla最堅定的支持者，也開始對該公司的前景感到擔憂。Tesla第一季的電動車交付量大幅下降，其展廳近日又出現大規模示威活動。艾夫斯周日的報告指出，這種情况是不可持續的，Tesla品牌作為政治象徵正受到損害，儘管仍然對Tesla的前景樂觀，「但無可否認的是，這是馬斯克扭轉局面的關鍵時刻……否則黑暗的日子就在前方」。

艾夫斯又表示，特朗普政府向中國徵收的巨額關稅，將損害Tesla在中國的銷售，再加上馬斯克的政治立場掀動的不滿情緒，估計Tesla已在全球失去至少10%的未來客戶群，而這可能是保守的估計。

受關稅衝擊，Tesla股價在上周四至周五暴跌15%；今年以來跌逾四成。

受累關稅 降蘋果目標價20%

此外，艾夫斯又將蘋果（美：AAPL）的目標股價下調20%，由325美元下調至250美元，並稱關稅對蘋果將會是一場災難。

目前90%的iPhone都在中國生產，有別於新冠疫情對供應鏈的短暫衝擊，今次關稅並非暫時的問題。艾夫斯指出，這將打擊蘋果的成本，並損害消費者的需求，而要將大量生產活動由亞洲轉至美國卻是不切實際。

（綜合報道）

[國際金融]