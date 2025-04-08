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憧憬提前減息 美債息曾見兩年半低 摩通資管：聯儲或5月議息前緊急降利率

【明報專訊】美國白宮對關稅政策未有退讓迹象，加劇經濟衰退風險。摩通資產管理的固定收益主管Bob Michele警告，美聯儲可能須在5月議息會議前緊急減息。隔夜利率互換市場數據顯示，交易員押注美聯儲下周前減息概率接近四成，可能提早於下次5月7日會議前搶閘減息。美聯儲昨午夜前舉行閉門會議前，市場上調減息預期，資金湧入債市，美國國債孳息率下滑。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨曾跌穿3.5厘，是2022年9月以來最低。美國10年期國債孳息率曾低見3.87厘，是去年10月以來低位。

路透社指出，白宮國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）稱，美國總統特朗普正考慮對中國以外的所有國家，暫緩實施關稅90天，刺激美股昨開市後不久由跌轉升，美國10年期國債孳息率回升至4.16厘以上。不過白宮發言人隨後指暫緩關稅是「假新聞」，而特朗普更威脅要繼續加徵中國關稅，美股三大指數再次轉跌。

投資者拋售 金價曾跌穿3000美元

Bob Michele稱看到美國前財長薩默斯（Larry Summers）形容上周四至周五美股兩日跌市，是二次大戰以來，除1987年股災、2008年金融海嘯及2020年新冠疫情以外，最嚴重的跌市，因此現在也是歷史時刻。Michele指出，對上3次大跌市，美聯儲都有即時出手，大幅（sizably）減息，「我不知道他們能否等到5月議息會議才下調利率」。

對於美聯儲主席鮑威爾上周五強調通脹上升的風險，因此毋須急於減息，Michele批評美聯儲要待滯後的指標顯現，又或出事才採取行動。他指出，當前信用評級較低的企業已在掙扎，私人信貸及貸款延期的比例已很高，當融資成本再上升幾個百分點時會發生什麼，當局會看到收入增長下降，而投入成本上升，「我認為這是重要關頭，美聯儲不能袖手旁觀」。

高盛再降油價預測 紐油4年新低

投資者拋售黃金，以彌補其他資產崩跌帶來的損失。現貨金昨曾跌穿每盎司3000美元，上周現貨金才首次升穿3100美元關口創新高。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen稱，當衰退風險上升、美元疲軟、實際收益率下滑，以及減息預期加劇，將為金價帶來支持。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）敦促迅速解決關稅引發不確定，並警告美國經濟聯盟可能出現「災難性」分裂。他在股東信稱關稅問題解決得愈快愈好，因一些負面影響會隨時間過去而累積且難以逆轉。

不過特朗普暫時似乎未有放棄激進關稅迹象，他周日晚呼籲外界，暫時忘記市場。特朗普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周一表示，即使越南提出對美國商品採取零關稅，但仍不足以讓美國取消對越南頒布的46%對等關稅，因為重要的是非關稅作弊，包括中國貨品取道越南出口美國、知識產權竊盜，以及向美國企業徵收增值稅（VAT）等。在美國的關稅威脅下，油價受創。加上油組與盟友（OPEC+）決定擴大增產，高盛在不到一周內兩度下調油價預測，最新將布蘭特原油12月交割價格預測，下調4美元至每桶62美元；紐約原油12月交割價格預測則下調至58美元。布蘭特期油昨曾跌穿每桶63美元，而紐約期油曾跌穿每桶60美元，兩者曾見4年低位。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕關稅 金價 債息 減息預期 衰退

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