良心便利店助社企使命看得見 「良心成分表」讓市民更了解社會效益

明報記者 黃汶汶

豐盛去年其中一個活動，就是於2024年尾設立了為期一個多月的良心便利店，接觸人次逾1.7萬。良心便利店核心目標之一，是打破公眾對社企的刻板印象。「我們不想讓外界覺得社企的產品是『低質』或『施捨』。」關志康坦言，過去社企常被誤解為「次等選擇」，而實際上不同社企有自己的社會使命和長處，社企也能提供優質服務。「社會企業往往會從一些細微之處為服務對象考慮。」銀杏館副總裁麥敏媚說。

便利店精選6間本地社企產品

活動期間，便利店精選6間本地社企產品，從公平貿易咖啡到長者手作糕點，不僅有品質背書，更有人情溫度。以協助長者就業的「銀杏館」為例，其手工蝴蝶酥堅持使用頂級牛油，並由有60年經驗烘焙師傅製成。國泰航空將其選為商務艙禮品，包裝上更是標註「支持長者就業」使命。「希望有人拿到這個餅乾時，不只是吃了這麼簡單，而是知道背後有一群老人家能夠工作。」麥敏媚說。而談及社企員工工作能力時，麥敏媚表示，年齡絕不是衡量一個人能力的標準。豐盛社企學會發展總監吳翠珊也補充，每個人都有強弱勢，但是豐盛希望發揮他們的強勢面：「我們的社會使命之一就是讓這些人的能力被看見。」

「就像食品標明卡路里，我們用『良心成分表』標註社會效益。」關志康解釋，首創的「良心成分表」採用分類的方式，把抽象的使命轉化為可視化數據，而通過溝通了解不同社企最想要表達的內容，來確定不同「成分」的百分比。關志康表示，「良心成分表」是從消費者的角度出發，讓市民能夠更清晰理解社企的社會使命，以及其優先次序。

麥敏媚認為，社會企業與商界最大的不同，就在於社企明確的社會使命，以及其核心目的是能夠為服務對象提供工作機會，進而幫助社會上更多有需要的人。以銀杏館為例，60%資源用於長者就業，20%支持社區，扶持弱勢，20%促進跨代共融，「我很希望把我們的信息傳遞給大家，而豐盛社企學會在這方面幫了我們很大的忙。」麥敏媚評價道。關志康解釋，他希望豐盛能夠多說多做，不僅為社企提供一個標準，還能讓社會使命被實際地「看得見」，並且推動多方協作，共同「量化」這些美好願景。

「商社合作不能僅靠一場活動，需要可複製的模式。」關志康提到豐盛此次特別出版《社企年度大賞指南——社企好選擇》時說。這本書裏收錄了不同社企的社會使命和特點，以及一些合作模板，不僅給其他社企提供參考，還方便商界在有需要時快速找到對應社企。

將ESG從企業報告書

拉進日常生活

此外，「十一良心消費」也鼓勵青年的參與，例如良心便利店那次活動，香港理工大學學生設計的3D打印展品便吸引了不少年輕群體。「下一代是ESG的推動者，必須讓他們親身感受價值。」吳翠珊說。

第十三屆「十一良心消費」雖已落幕，豐盛社企學會和社企的故事還在繼續。這場「良心消費」，將ESG從企業報告書拉進日常生活。當消費者拿起一包貼有「良心成分表」的曲奇，他們選擇的不僅是零食，更是一份對長者就業、環保或公平貿易的認同。

[ESG 環保‧社會‧管治]