HashKey：質押增虛產ETF吸引力 冀港今年出現虛產合規衍生工具 供散戶購買

明報記者 楊括

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀昨早在一場行業活動期間發表演講時已透露，本港將允許持牌VATP提供質押服務，包括虛產現貨ETF，前提是VATP要先取得證監會的事先書面批准。同時她提到，考慮到質押服務風險，當局將要求實施額外保障措施，包括要求VATP須保管被質押的虛產等，以管控流動性風險。

HashKey擬佈局質押服務

針對本港投資者對現有虛產現貨ETF的反應，茹海陽認為資金入局相關資產仍需時間。見及有機構資金優先考慮美國市場類似產品，他稱美國市場起步較早、體量較大，但一至兩年內隨着不同地區趨向對區內虛產企業實行本地化監管，尤其本港虛產相關金融產品規範日漸完善，更多機構部署虛產時會選擇本地持牌平台。

料本港虛產交易平台將整合

本港目前已有10家持牌VATP，市場競爭日趨激烈，不過茹海陽稱，由於虛產交易所運營成本較高，或有部分牌照持有人選擇退出市場，未來VATP之間將有整合。

此外，特朗普勝選後比特幣等虛產市場曾一路上揚，但近期陷入沉寂。茹海陽認為，幣價下跌短期將令散戶對比特幣等虛幣的興趣減弱，相關客戶交易額或有回撤，但相信屬正常市場周期。他續稱，特朗普選舉期間對虛產相關承諾主要是獲取幣圈支持，實際上從虛產角度看市場對美國新政府預期過高，關稅戰帶來短期市况波動亦出現，但美國穩定幣法案已進立法程序，相信長期虛產市場仍有發展空間。