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經濟
二手放大鏡

香港地產

海翩匯交投旺 3房呎售1.35萬

【明報專訊】二手市場於3月份終見回暖，不少屋苑的交投按月均出現明顯升幅。綜合代理統計，將軍澳區於3月份錄得逾200宗二手買賣成交，按月上升約六成，其中海翩匯於2月份未錄成交，但在3月份連錄6宗，為去年4月份後最旺，更有單位較樓上一層的同類戶型，於短期內賣貴一成。

856呎單位售1155萬 8年半升值兩成

利嘉閣首席分區董事溫錦駒指出，海翩匯3月錄得的6宗成交中，4宗做價逾1000萬元，其中第7座中低層G室，實用856方呎3房1套連儲物室間隔，以1155萬元易手、實呎13,493元；單位對上一層G室，面積相同，較早時連租約以1050萬元、實呎12,266元易手，即同類單位做價於短時間內上升約10%；原業主2016年9月936.53萬元一手購入，持貨約8年半，帳面獲利218.47萬元或23%。

溫續指出，由於上述成交單位同類較少放盤，加上可睇樓及交吉，在市場氣氛好轉情况下，較能吸引買家追價入市，估計上半年樓市有望持續穩步回升。

黃埔最低層3房1200萬沽 業主料輸兩成

中原副分區營業經理吳國豪表示，紅磡指標屋苑黃埔花園9期第8座最低層戶，實用891方呎、3房1套連士多房間隔，向南向海景，新近以1200萬元沽出、實呎13,468元；原業主2018年4月1440萬元買入，持貨約7年，帳面蝕讓240萬元或17%，連使費有可能蝕逾288萬元或20%。

此外，資料顯示，曾由英冠球會伯明翰前班主楊家誠持有的山頂白加道31號洋房，實用3203方呎，3房3套間隔，另連平台花園、天台等共約3700方呎戶外空間，新近以2.88億元易手，實呎89,916元；楊氏早於2005年以公司名義，斥資1.46億元購入上址，近年多次傳出放盤甚至易手，其中有指物業曾於去年底以銀主盤形式以2.66億元沽出，惟其後中止買賣註冊，即現成交價較20年前，升值1.42億元或近一倍。

原楊家誠持有白加道銀主盤洋房 售近2.9億

另資料顯示，曾由已故「舖王」鄧成波家族持有的淺水灣麗景園3座高層單位，實用2576方呎、4房雙套連士多房及大露台間隔，曾多年抵押予銀行及多間財務公司，在去年淪為銀主盤，早前以7000萬元連車位易手，實用呎價27,174元，新買家料具內地背景；「舖王」家族於2010年以5500萬元連車位購入上址，即單位15年來，升值1500萬元或約27%。

明報記者 歐陽慧恩

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