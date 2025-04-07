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經濟
2025年4月7日星期一
技術取勝
投資策略
貝萊德倘併長和港口 將成全球一哥 共擁逾百港口 各國審批取態成關鍵
融資界料交易倘告吹 處理成本或涉數億
由美資GIP或意國TiL管理 勢成中方批准考慮因素
話你知：美資高通曾欲購NXP 北京拒開綠燈 交易難產
瑞士隆奧：貿易戰升溫 公用股料跑贏
往績回顧：特朗普勝選後 瑞士隆奧已提示加關稅風險
瑞士隆奧邵志銘：恒指調整幅度視乎兩大因素
東鵬飲料盈利續升 依賴單一產品
恒隆：內地商場銷售跌幅收窄 首兩月人流升6%至7% 稱經濟氣氛改善
內地香港可售住宅涉200億
赤子城：擬歐日物色收購 助提升收入空間
初創培植魚肉細胞 提取重要成分製護膚品
港租金貴缺人才 廠房選址新加坡
INCUBASE：獲鄭志剛K11入股 冀利用資金拓更多IP授權
《鏈鋸人》展覽吸引兩三萬人入場
貿易戰升級 高盛降中國股市目標價
自由工作者「財富方程式」
環球經濟數據
金子：泡泡瑪特倘守150元 call 14851
張兆聰：跌市顯強勢板塊可留意
張兆聰：衰退概率大 債券逢低收集
伍禮賢：華潤飲料可憧憬業務持續增長
涂國彬：美元資產難復再 金價如入無人境
投資者及理財教育委員會：代幣化基金屬金融科技新趨勢
袁國守：小米車禍後中短線值博
簡慧敏：修訂《銀行業條例》阻截騙款現新突破
《幫你格價》：天災頻現 留意旅保撤行程賠償
老虎證券（香港）：美股宏觀危機加深 惟短期料反彈
陳正犖：美元波動 日圓偏好
許健生：港教育產業潛力無限
KGI凱基：「對等關稅」揭盅 料對通脹影響非長期
袁國守：貿易戰升級 勿輕言撈貨
林少陽：貿談冀有進展 否則全球大蕭條
技術取勝：希慎處100天線之上
李聲揚：順豐同城具長期競爭優勢
蔡金強：特朗普亂紀元
艾雲豪：長期投資不能自動對損失產生「免疫力」
李順威：市場恐慌易兩邊走 嚴控風險
劉思明：港股倘撈貨 宜控制注碼
瑞銀亞洲：美關稅超預期 恒指熊62267
摩根大通亞洲：包裹稅撤豁免 阿里沽13862
周顯：王維基戰京東前財技令人費解
王弼：「侵叔」圖廢入息稅 關稅戰難收科
曾淵滄：Nike蘋果受累生產線外判海外
湯文亮：工廠搬返去美國？
陳永傑：新盤平價賣 搶走居屋客
廖偉強：港樓市怎會沒希望？
布少明：大手客入市 樓市現支持
王品弟：細價私樓較具吸引力
栢麗大道「世紀蝕讓舖」封盤不賣 石圍角商場13億放售 林子峰：北上消費熱 唔識睇後市
屯門工廈叫9720萬 兩周減價四成
瑜一．天海周四賣35伙 部分單位平半年前兩成
尚悅‧嶺195呎戶243萬沽 6年實蝕三成
逸濤灣3房則王4.8萬租出 呎租56元
Belgravia Place II 中高層望開揚市景
海翩匯交投旺 3房呎售1.35萬
MPF忌集中單一市場
技術取勝：希慎處100天線之上
【明報專訊】美麗華處上升軌之上
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貝萊德倘併長和港口 將成全球一哥 共擁逾百港口 各國審批取態成關鍵
融資界料交易倘告吹 處理成本或涉數億
由美資GIP或意國TiL管理 勢成中方批准考慮因素
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瑞士隆奧：貿易戰升溫 公用股料跑贏
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瑞士隆奧邵志銘：恒指調整幅度視乎兩大因素
東鵬飲料盈利續升 依賴單一產品
恒隆：內地商場銷售跌幅收窄 首兩月人流升6%至7% 稱經濟氣氛改善
內地香港可售住宅涉200億
赤子城：擬歐日物色收購 助提升收入空間
初創培植魚肉細胞 提取重要成分製護膚品
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貿易戰升級 高盛降中國股市目標價
自由工作者「財富方程式」
環球經濟數據
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張兆聰：跌市顯強勢板塊可留意
張兆聰：衰退概率大 債券逢低收集
伍禮賢：華潤飲料可憧憬業務持續增長
涂國彬：美元資產難復再 金價如入無人境
投資者及理財教育委員會：代幣化基金屬金融科技新趨勢
袁國守：小米車禍後中短線值博
簡慧敏：修訂《銀行業條例》阻截騙款現新突破
《幫你格價》：天災頻現 留意旅保撤行程賠償
老虎證券（香港）：美股宏觀危機加深 惟短期料反彈
陳正犖：美元波動 日圓偏好
許健生：港教育產業潛力無限
KGI凱基：「對等關稅」揭盅 料對通脹影響非長期
袁國守：貿易戰升級 勿輕言撈貨
林少陽：貿談冀有進展 否則全球大蕭條
技術取勝：希慎處100天線之上
李聲揚：順豐同城具長期競爭優勢
蔡金強：特朗普亂紀元
艾雲豪：長期投資不能自動對損失產生「免疫力」
李順威：市場恐慌易兩邊走 嚴控風險
劉思明：港股倘撈貨 宜控制注碼
瑞銀亞洲：美關稅超預期 恒指熊62267
摩根大通亞洲：包裹稅撤豁免 阿里沽13862
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王弼：「侵叔」圖廢入息稅 關稅戰難收科
曾淵滄：Nike蘋果受累生產線外判海外
湯文亮：工廠搬返去美國？
陳永傑：新盤平價賣 搶走居屋客
廖偉強：港樓市怎會沒希望？
布少明：大手客入市 樓市現支持
王品弟：細價私樓較具吸引力
栢麗大道「世紀蝕讓舖」封盤不賣 石圍角商場13億放售 林子峰：北上消費熱 唔識睇後市
屯門工廈叫9720萬 兩周減價四成
瑜一．天海周四賣35伙 部分單位平半年前兩成
尚悅‧嶺195呎戶243萬沽 6年實蝕三成
逸濤灣3房則王4.8萬租出 呎租56元
Belgravia Place II 中高層望開揚市景
海翩匯交投旺 3房呎售1.35萬
MPF忌集中單一市場
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