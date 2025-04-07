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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：小米車禍後中短線值博

【明報專訊】小米（1810）過去一年表現出眾，股價飈逾1.9倍，惜好景不常，於3月中升見歷史高位59.45元後回落，之後受配股消息拖累下滑，近日因其SU7電動車涉奪命車禍，股價進一步急瀉。按常理分析，未有令人滿意的意外調查結果前，小米短期內難扭轉劣勢，但不要忘記，集團目前主業仍是智能手機及IoP與生活消費產品，加上具AI概念，前景仍惹人憧憬，中短線具值博空間。

Never say never，儘管小米的SU7涉及一宗致命車禍，對下跌中的股價踩多一腳，與歷史高位59.45元相比，短短約兩個星期插近23%，但投資賭的是未來，况且集團涉足不同範疇，本業智能手機業務未見大幅「走樣」前，不用過分悲觀。

先來一點簡單回顧，2024年全年小米收入按年升35%至3659億元人民幣，經調整淨利潤升41.3%至272.3億元人民幣，創歷史新高。按業務分部劃分，去年小米來自智能手機的收入，佔總營業額52.4%；IoT與生活消費產品收入，佔總營業額28.5%。

智能電動汽車等創新業務方面，去年第四季收入為167億元人民幣，季內交付6.97萬輛小米SU7系列汽車，毛利率20.4%，經調整淨虧損為7億元人民幣，可見對集團整體盈利來說，電動車業務的影響仍有限。小米旗下小米汽車數據顯示，3月份，SU7交付量逾2.9萬輛。集團原先預計，小米汽車今年目標交付35萬輛，惟近日涉及車禍，而相關事故仍在調查中，料全年銷情難免受影響。

不過，上周四有內媒報道，該車禍其中一位死者的母親，已於個人微博刪除有關今次意外的帖文，小米股價隨即反彈，當日逆市升3%，意味市場已迅速消化相關負面消息。再者，向前看，小米早前聲言會投入AI領域研發，包括AI基建和開發語言大模型，並增加應用場景，反映小米可炒作的「故事」，非單一只有電動車。

事實上，SU7未發生致命車禍前，證券大行普遍對小米持樂觀看法，目標價多在60至70元以上，如花旗給予「買入」評級，目標價73.5元，就算因車禍打八折，與上周四收市價45.9元相比，潛在升幅仍有28%。至於有分析擔心，美國總統特朗普已啟動對等關稅，目前對華的總稅率達到至少54%，不利中國出口，但對小米來說，反而「相對」有利。何解？按花旗發表的報告，出口美國市場佔小米去年純利比重，只約0%至5%，且市場憧憬為抵消關稅戰帶來的影響，中央將推出更多刺激措施谷內需，說不定因而吸引更多資金流入小米。

技術上，小米走勢呈雙頂形態，穿頸線後，量度跌幅見40元，但上周當14天RSI降至35水平接近超賣後即反彈，加上南下北水連番流入小米，短期有望進一步反撲。當然，若打算中線撈貨，待股價調整至40至41元附近吸納較安心。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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