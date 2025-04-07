內地香港可售住宅涉200億

去年削派息 股東回報望見支持

去年底恒隆淨負債比率約三成，盧稱，以地產商行業來看，約兩成比率算是較穩健（comfortable）的水平，而近期公司完成100億元銀團貸款，反映銀行對其的信心。被問到負債比率是否要降至兩成才會尋找新項目，他認為現在的新項目未必依靠資金投入，「經濟不好時，有很多人找你合作」，而這有助在較低投資成本下擴大公司品牌影響力，「這些機會我們現在見到很多」。例如，上海恒隆廣場在城市更新措施下取得地塊，將租賃面積提升13%，其招租率近乎全滿，現時只是如何分舖位的問題。

另外，盧表示，杭州恒隆廣場對公司而言是「標竿」項目，料今年中將完成辦公室部分，下半年商場開業，而目前其招租率已升至約73%至74%，其中一幢辦公樓也開始招租，希望AI（人工智能）公司在杭州的發展有助改善商業市場氛圍。至於上海恒隆廣場，目前亦希望能在高基數下維持穩定並重拾增長。他指出，公司在2026年後，隨着資本支出與利息支出回落，收入將可望現增長勢頭，「那段時間應該比過往兩三年較順暢」。