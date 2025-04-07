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經濟

恒隆：內地商場銷售跌幅收窄 首兩月人流升6%至7% 稱經濟氣氛改善

【明報專訊】內地經濟復蘇步伐未明，恒隆地產（0101）行政總裁盧韋柏接受訪問時表示，內地消費氣氛仍受抑壓，消費降級趨勢持續，但情况已較去年有所好轉，旗下商場今年首兩個月人流按年升約6%至7%，銷售跌幅亦較去年第四季收窄至單位數。香港方面，他坦言北上消費趨勢短期內難逆轉，香港應轉向以文化及特色體驗取勝，但這需要時間，因「我們由一個只談錢的地方，現在要談文化」。

明報記者 黃志偉

就內地零售銷售而言，盧韋柏表示，消費者的意欲仍在，只是消費單價下降及大多選擇出外旅遊，故銷售跌幅主要集中在奢侈品項目。不過，他認為此屬周期性調整，主要是中產階級正逐步崛起，其對第一次擁有奢侈品的心理需求依然強烈，不擔心他們會不購買奢侈品。他續稱，中國正從「世界工廠」轉型為高科技及終端產品製造等行業，滿足內銷及有機會出口，同時並非「打死舊產業」，而是推動多元化。雖然當中勢必經歷一定的轉型陣痛，但長遠仍看好中國經濟前景。

內地商廈供應過剩 招租率受壓

盧又指出，目前內房影響消費信心，相信只要樓價穩定、企業增聘員工，且員工的工作前景與薪酬有提升，將有助於恢復內地經濟。他認為，與去年中相比，今年上半年的經濟氣氛已有所改善，而且中央近期開始與外資、民企溝通，向市場釋出正面信號，「是否意味老百姓多了十元用？我覺得不會即刻是，但起碼好過一兩年前」。辦公樓租賃方面，盧直言情况「較差」，主要因供應過剩令招租率受壓，而新落成辦公樓普遍透過價格優惠搶租戶。被問到外資走勢，他說：「我們沒見他們走，亦沒見來多了。唯一走的原因通常是其他地方減租搶他們。」他續稱，地產商角色較被動，冀中央可考慮推出更多稅務優惠等利好外資政策。

港零售料差不多已跌至底部

談到香港零售市場，盧韋柏指出，公司本地業務以民生零售為主，較少涉足奢侈品，而最大挑戰來自北上消費，料此趨勢短時間不會變，但本港零售差不多已跌至底部。他提到，公司在港的銅鑼灣、山頂的商場人流錄得雙位數增長，但銷售與大市走勢相若，認為本地零售業要走出低谷，香港需增加盛事活動及業界透過特色體驗吸客，「你特色的東西可以貴些，但如果你沒特色、沒差異化的東西，其實到處都有」。

香港租賃方面，他表示，恒隆主要採用固定租金模式，與內地普遍使用的銷售分成方式不同。如果有一些店做得好的會加租，但如果有一些店舖仍在掙扎，會直接換走而不是減租，「我寧願換給一個便宜一點的，好過一個做得不好的一直減下去，因為你要給新鮮感」。

相關字詞﹕盧韋柏 恒隆地產

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