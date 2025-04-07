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經濟
新股巡禮

東鵬飲料盈利續升 依賴單一產品

【明報專訊】A股東鵬飲料（滬：605944）擁有內地第一功能飲料企業之名，上周向港交所遞表申請來港掛牌，實現「A+H」大計。東鵬過去兩年盈利保持高速增長，2023年推出運動飲料「東鵬補水啦」，翌年收入即達15億元（人民幣，下同）規模，按年升2.8倍，初步已站穩陣腳，但集團收入及盈利過分依賴單一產品的風險，似乎仍未解除。

撰文 旻晞

內地投資者或者都看到東鵬的實力，公司A股股價去年急升82%，至今年1月高見278.49元創上市新高，令其動態市盈率目前高達98.9倍，反之在港掛牌的農夫山泉（9633）及華潤飲料（2460）目前動態市盈率分別是30.05倍及20.2倍，那麼東鵬H股定價究竟要折讓多少才能吸引投資者？市場消息指出，東鵬來港擬集資78億港元，華泰國際、摩根士丹利及瑞銀為其聯席保薦人。

東鵬前身為國企，成立於1994年，主攻功能飲料，初期推出的東鵬特飲，包裝和功能都與紅牛相當類似，但推出後銷量停滯不前，2003年年收入不足2000萬元，及後一度靠銷售1元一盒菊花茶「延續生命」。2003年公司由國企轉制民企，林木勤出任董事長，2009年林想到以塑料瓶取替原來的鐵罐減輕成本，並創造一個有倒扣的瓶蓋，據聞深受長途司機歡迎，因可當成「煙灰缸」之用。於是乎林木勤憑賣3.5元一瓶的低價策略殺出血路，2012年單在東莞一市銷售額突破1億元；2013年找來謝霆鋒作為品牌代言人，知名度大大提升。再至2021年登陸上交所，截至上周五止公司市值已達1347億元。

按銷量計，東鵬於中國功能飲料自2021年起連續4年排名第一，期內市場份額由2021年的15%增至去年26.3%。所謂功能飲料，指含有特定成分、針對人體特定身體機能的軟飲製品。又可以分為「能量飲料」、即含有能量及營養成分、或特定成分的身體補充能量，或加速能量釋放和吸收的飲料製品。若以香港人較為熟悉的產品以作說明，即經常「送你一對翼」那款產品；「運動飲料」為另一大類，指含有礦物質和其他營養成分，能為機體補充新陳代謝或運動所消耗的水分、電解質或其他營養元素的飲料產品。

而作為東鵬的「王牌」產品：能量飲料「東鵬特飲」，去年收入達133億元，2022年至2024年收入年複合增長27.3%。集團以「累了、困了、喝東鵬特飲」這品牌深入人心，雖則筆者認為「累了、困了，去睡好了」才更有益，但人總有不能睡的時刻，正如筆者目前正趕稿便不能睡了。

依賴「東鵬特飲」 能量飲料曾佔總收入97%

據招股文件指出，中國功能飲料行業市場潛力巨大，按零售額計，預計2029年市場規模2810億元，2024年至2029年年複合增長11%，遠高於同期軟飲市場的6.2%。而當中，能量飲料又是中國功能飲料行業中規模最大的細分品類，2024年以1114億元的零售額佔整體功能飲料銷售市場零售額的66.9%，並預計將以10.2%的年複合增長率於2029年增長至1807億元。

市場保持增長，亦令東鵬近年收入保持較快增速，2023及2024年收入分別按年升三成及四成。自公司2021年於上海掛牌以來，收入保持至少三至四成以上的增速，唯獨2022年受新冠疫情影響，當年其收入增長降至21.9%。

事實上，據尼爾森IQ相關資料顯示，2022年中國能量飲料市場銷售額按年降4.8%，銷售量同比降2.3%，東鵬當年表現已可算「跑贏大市」，不難理解是疫情期間所有運動大大減少，對能量飲料市場的影響是可理解。2022的「滑鐵盧」亦突顯了東鵬收入結構過分依賴能量飲料「東鵬特飲」，如2022年能量飲料收入佔集團總收入的96.6%，產品單一風險相當高。產品單一的風險其實放諸如農夫山泉、潤飲亦曾面對，故兩者近年不停拓展新產品線殺出血路，東鵬亦不例外。

2023年推運動飲料「東鵬補水啦」

如上述，2023年推出運動飲料「東鵬補水啦」，至去年，運動飲料收入佔比由2023年的3.5%增至去年的9.4%；與此同時能量飲料收入佔比由91.19%降至84%，從收入分散的角度，初步是成功的。但從盈利角度看，能量飲料的毛利率高達47.5%，反之東鵬的運動飲料及其他飲料的毛利率介乎20%至30%不等，故若以毛利層面看，去年能量飲料毛利仍高佔東鵬總毛利的91.6%，看來拓展新產品仍需努力。不過話說回來，東鵬的成本結構開支當中，原材料為第一，其次花費於經營及銷售費用，去年相關開支便佔收入比重17%，相反，同期研發開支佔比僅為0.4%，按年更減少0.1個百分點，單看數字，東鵬似乎更着力新產品品牌的推廣，多於新產品品質的創新。

東鵬目前銷售主要透過經銷商，去年86%收入來自經銷商網絡，線上銷售僅2.8%，相當傳統，另有「重客」、即與集團建立長期定製業務關係的戰略合作伙伴，佔收入的11%。截至去年底，東鵬擁有覆蓋全國近400萬家終端銷售網點，實現中國近100%地級市覆蓋。

經營現金流升56% 流動負債126億

財政狀况方面，東鵬過去兩年經營現金流保持快速增長，去年有38.5億元，按年升56%，截至今年2月底、其手頭現金達22.52億元，不過值得留意的是，其流動負債水平亦不低，截至今年2月底有125.7億元，當中包括銀行借款57億元，借款主要用於支持擴大經營及提高資金效益，而總計流動負債淨額19.4億元，不過往績期間集團累計派息率亦達60%。說到最後，你飲過了沒有？在淘寶，不計算運費，4支裝500毫升東鵬特飲賣約17港元；在HKTV mall平台，4支裝500毫升零售價33.8港元，純供參考。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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