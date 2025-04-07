由美資GIP或意國TiL管理 勢成中方批准考慮因素

本報記者向貝萊德就是次收購長和碼頭業務查詢將來港口管理權誰屬，至截稿前都未獲回覆。不過本報翻查多個航班追蹤系統顯示，MSC貨輪已是長和在香港、泰國、深圳及巴拿馬的港口常客，更每周約有13個航班停泊和記港口在港碼頭。MSC既為TiL持股51%的大股東，對碼頭經營亦在行。反之GIP只在TiL持股約39%，亦只管理英國、澳洲及秘魯碼頭。收購財團找來在全球經營約60個港口的TiL入局，變得順理成章。

按全球貨櫃輪公司排名，MSC以擁有846艘貨輪裝載貨達600萬標準箱計，排名全球第一。但是該公司未加盟「Premier Alliance」、「雙子座合作」，以及中遠海控（1919）和東方海外（0316）加入的「海洋聯盟」中而保持獨立航商身分，只與Premier Alliance有艙位互換協議。

TiL母企MSC常赴中國下訂單

MSC及中遠海運既爭訂新船，亦有合作，尤其在紅海事件致影響航路時，雙方各自於去年2月安排一艘貨輪臨時提供往來北歐至地中海航路接駁。MSC亦很多時到中國下訂單，當中全球最大裝箱24,346標準箱的貨輪「地中海伊琳娜」便在內地建造。

貝萊德去年10月份完成收購GIP，事隔不夠半年即聯同GIP部署收購和記港口，其主席勞倫斯‧芬克在給股東函更對GIP投信心一票，稱他們有能力營運及投資新收購的碼頭。不過至今為止貝萊德尚未與長和簽署正式買賣合約，看來距離落實接手更多港口營運路途仍遙遠。