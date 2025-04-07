融資界料交易倘告吹 處理成本或涉數億

須多地監管批准 或延長交易日

有不願具名的企業融資界人士向本報表示，從該公布所見，以及外電報道曾經稱4月2日擬就出售巴拿馬港口簽訂協議，他形容這比在港完成買賣樓宇交易所需時間還要快，所以他估計即使最終協議（Definitive Agreement）能在4月2日達成，也未必有利完成交易。當中原因是，買賣雙方仍需「走程序」及取得多個監管機構批准。同時又因為中方已開聲反對，涉及國家行為，足以癱瘓交易繼續落去。他指這類交易要達成最終協議，往往最少花1000萬至2000萬元律師費，他估計這部分律師費已付出了。

他續指出，由於今次出售和記港口80%股權對長和屬非常重大交易，須經股東投票通過。長和大股東李嘉誠家族對長和控股權又少於五成，須經董事局同意交付股東特別大會。但是他認同，今次交易給予潛在買方145天磋商期屬正常做法，以他認知，需更長的磋商期也很普遍。同時在推進交易時，一般預期需在買賣協議寫明取得各相關國家監管機構及反壟斷機構同意，因此多料需要延長交易最終終止日。至於取消交易需否巨額賠償，他按交易規模計，料處理交易成本可以數億元計算，最終視乎買賣雙方當初設定條款及其後協商而定，估計金額會很大，但又未到天文數字。