薛偉傑：中學生STEM活動百花齊放

香港仔工業學校：

應援棒表演賀校慶

據悉，這個應援表演由學生構思，老師和專門提供STEM培訓的TURNED-E! Education一起啟發和指導學生。學生用了約半年學習微電子知識、3D打印外殼、燈海圖案編程等。由焊接電子元件、組裝應援棒、設計程式以至調試，都是由學生DIY。學校亦特別安排了兩日，讓學生進行流水線生產。

何明華會督中學：

養珍珠「趁墟做老闆」

無獨有偶，日前在「學校起動」計劃的「趁墟做老闆」展銷會中，聖公會何明華會督中學的高中學生以「魚珠漁寶」為主題參賽，銷售他們以自行養殖的珍珠製作的頸鏈和耳環。

作為課外STEM活動和工藝傳承，港商福井真珠去年向他們傳授了養蚌、插珠、採珠等技巧。但考慮到學校不易取得鹹水，故該公司教授學生在大型水族箱內養淡水珍珠蚌。雖然淡水珍珠的價格相對鹹水珍珠為低，但這班學生製作的珍珠飾物的定價也由數百元至超過2000元不等，冠絕整個展銷會。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]