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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：中學生STEM活動百花齊放

【明報專訊】香港仔工業學校3月底舉行90周年校慶。為了給學校助興，約400名學生手持變色LED應援棒，配合電腦程式遙控和播放音樂，分別顯示了90、ATS（該校英文名）、學校校徽等多款文字和圖案，進行了一場別開生面的LED「燈海表演」。

香港仔工業學校：

應援棒表演賀校慶

據悉，這個應援表演由學生構思，老師和專門提供STEM培訓的TURNED-E! Education一起啟發和指導學生。學生用了約半年學習微電子知識、3D打印外殼、燈海圖案編程等。由焊接電子元件、組裝應援棒、設計程式以至調試，都是由學生DIY。學校亦特別安排了兩日，讓學生進行流水線生產。

何明華會督中學：

養珍珠「趁墟做老闆」

無獨有偶，日前在「學校起動」計劃的「趁墟做老闆」展銷會中，聖公會何明華會督中學的高中學生以「魚珠漁寶」為主題參賽，銷售他們以自行養殖的珍珠製作的頸鏈和耳環。

作為課外STEM活動和工藝傳承，港商福井真珠去年向他們傳授了養蚌、插珠、採珠等技巧。但考慮到學校不易取得鹹水，故該公司教授學生在大型水族箱內養淡水珍珠蚌。雖然淡水珍珠的價格相對鹹水珍珠為低，但這班學生製作的珍珠飾物的定價也由數百元至超過2000元不等，冠絕整個展銷會。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]

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