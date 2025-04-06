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2025年4月6日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
「神奇七俠」領跌美股 Tesla挫一成最傷 歐美銀行股同為重災區 黃金虛幣均受壓
中國金龍指數隨美股挫9%
鮑威爾稱不急於減息 美10年債息曾跌穿4厘
天鑄4房雙套4260萬易手 實蝕近2000萬
新興市場恐慌指數飈 資金流入避險類ETF
黃浩電影基金據報斥2340萬投資七十六號原子
美油企未積極增產 特朗普大計恐落空
張宗永：特朗普不可能是皇帝
薛偉傑：中學生STEM活動百花齊放
馮其十：內地清明節出遊主打「體驗牌」
張宗永：特朗普不可能是皇帝
【明報專訊】2月梢的《經濟學人》雜誌，封面用上了戴上皇冠的特朗普頭像背影。最近市場亦傳出特朗普有興趣尋求做第三任總統。我覺得事情並沒有那麼差勁，我對美國選民的選擇是有信心的。
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「神奇七俠」領跌美股 Tesla挫一成最傷 歐美銀行股同為重災區 黃金虛幣均受壓
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