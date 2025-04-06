鮑威爾稱不急於減息 美10年債息曾跌穿4厘

彭博：外國買家拒購美債風險升

美股連續多日大跌，資金湧入美債市場，2年期國債孳息率一度跌22點子，達到2022年以來低點。10年期國債孳息一度跌17點子，低見3.86厘，其後反回升至4厘水平，只微跌5.5點子。

市場雖然憧憬美國因為經濟衰退而加快減息步伐，但鮑威爾表示，不會急於因應特朗普政府的關稅政策導致金融市場動盪而採取行動。

他更說，由於通脹仍然高企，央行有責任去確定關稅造成的短期價格上升不會轉為長期。這與他上個月認為關稅只會觸發的價格短期上升的說法，有明顯分別。

他又稱：「該局處於良好位置，在作出任何政策及態度轉變前，去等待更清晰的情况。」這與特朗普揚言現時是減息最佳時機的說法，大相逕庭。根據CME FedWatch顯示，市場維持預期6月份減息不變，未有明顯變化。

在聯儲局未能配合特朗普的減息要求之外，美國政府活動依賴的國債融資市場，也可能面臨挑戰。

彭博報道引述業界及交易員的意見，憂慮外國是否會縮減買美債的規模。該篇報道引述美國紐約梅隆銀行外匯和宏觀策略師John Velis表示：「（外國買家）不買的可能性，比賣出更大。」他還補充，德國國債可成為美債的替代選項。

3710億美元特別額度 近60%用掉

彭博另一報道指出，美國財政部的現金結餘截至上周四止，只有2960億美元，貝森特在上周三預告，聯邦政府可能於5月、6月份已沒有多餘空間去履行到期應付款項的義務。至於在應付政府的債務工具的3710億美元特別額度中，已經用掉近60%，現時只餘1530億美元額度連同現金結餘，可供應付到期債務。