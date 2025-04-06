中國金龍指數隨美股挫9%

恒指黑期等預示港股明低開

以上周五收市計，反映中國概念板塊走勢的納斯達克中國金龍指數挫8.9%或669點，收報6880點，並從3月中高位累跌約18%。

熱門中概股京東（美：JD）、百度（美：BIDU）、拼多多（美：PDD）、阿里巴巴（美：BABA）、嗶哩嗶哩（美：BILI）跌逾7%至逾13%。

另一方面，與中國相關的美國上市企業股價也難逃一劫，事緣特朗普政府推出對等關稅措施後，美國化工公司杜邦（DuPont）（美：DD）成為中國反壟斷調查對象，杜邦美股上周五早市最多曾挫13%，收市仍跌12.8%。在中國市場業務關聯較密切的波音（美：BA）收市亦跌9.5%。

與此同時，恒指上周四收報22,849點，較目前的50天線22,652點僅一步之遙。恒指夜期低水78點，但整體港股ADR跌1819點或8%，同時於新加坡交易的恒指黑期挫1078點或4.8%，均較恒指周四（3日）收市低約1400點，觸發市場人士對於周一開始大幅低開的擔憂。