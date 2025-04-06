「神奇七俠」領跌美股 Tesla挫一成最傷 歐美銀行股同為重災區 黃金虛幣均受壓

明報記者 楊括

巴菲特身家逆市增127億美元

此外，「神奇七俠」重挫亦令相關富豪身家受損，例如上周五（4日）Tesla收挫市逾10%（見表1），令馬斯克身家單日蒸發110億美元，而一向看好航空、地產等傳統產業股的股神巴菲特，今年至今其身家則增加127億美元，成同期彭博美國頂尖富豪榜單唯一賺錢者。

美國總統特朗普對等關稅政策大棒打散大市，但貝森特把股市暴跌失血歸咎於DeepSeek，不過也有消息稱他已遭特朗普團隊邊緣化、意見不獲採納，而市場消息更稱他因不認同特朗普的全球關稅政策，可能計劃辭職。

不過股市已等不及施政團隊執位，美國頂尖富豪身家更已因「神奇七俠」股價重挫而身家蒸發。今年至今，Tesla股價重挫37%，領跌「神奇七俠」；更拖累公司行政總裁同時也是特朗普大好友的馬斯克身家於同期減少1300億美元（約10,140億港元），減幅之巨冠絕全球富豪。

與此同時，值得留意的是，彭博億萬富豪排行榜首15名中，今年至今僅「股神」巴菲特的個人財富仍錄增長，增幅達127億美元。而他旗下的巴郡（美：BRK.A）今年至今累升近一成，跑贏「神奇七俠」。

歐美股市中與市場關聯較密切的板塊亦未有好表現，事緣美國銀行板塊指數（US Bank Index）上周五急挫6.5%，摩根大通（美：JPM）、花旗（美：C）收跌逾8%成重災區，美銀（美：BAC）、富國銀行（美：WFC）跌逾7%。至於歐股市場，重磅銀行股如匯控（英：HSBA）、法巴（法：BNP）分別跌近6%及7%（見表2）。路透分析，關稅帶來的不確定性可能令消費者信心下降，並抑制支出及貸款需求，對銀行業界並非利好。

現貨金價一度跌逾3%

不過，全球股市大跌時，黃金、比特幣為首的虛擬貨幣等避險資產無受惠，甚至全面受壓。黃金現貨一度跌逾3%至每盎司3016美元；紐約期金收報3035.4美元，跌約2.8%。比特幣跌1.2%至8.28萬美元水平。有市場人士指出，貿易戰加劇引發市場對全球經濟衰退的擔憂，故投資者選擇拋售黃金等避險資產，以填補其在股市跌勢中受到的損失。