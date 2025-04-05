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2025年4月5日星期六
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道指再跌逾千點 納指陷技術熊市 鮑威爾：關稅影響經濟或遠超預期 失業通脹風險升
關稅衝擊亞洲股市 日經挫2.8%穿34000
OPEC+意外增產 油價急挫8%
Broadridge增港投資 冀趁中資崛起分杯羹
瑜一頂層特色戶租3.55萬 每呎76元新高
一手貨尾上月2.25萬伙 連跌兩月
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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