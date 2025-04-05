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經濟

Broadridge增港投資 冀趁中資崛起分杯羹

【明報專訊】內地及香港市場因DeepSeek崛起而重拾上升動力，有美資機構加碼於本港投資，冀於中資崛起大勢中分一杯羹。金融科技公司Broadridge（美：BR）總裁Chris Perry稱，目前內地及香港市場較歐美有更多投資機遇，公司正加大香港人手配置及資源投入，冀港業務能在公司全球戰略中發揮更重要作用。

港擁85員工 藉AI分析投資

人工智能（AI）概念崛起，推動美股近年節節攀升，不過Chris Perry認為，市場高估了包括美股「神奇七俠」（Magnificent 7）在內的美股整體市值，相反對同樣在AI方面日益有所建樹的內地及香港股市有所忽視。他進一步解釋稱，疫情期間歐美投資機遇較亞洲略勝一籌，但近月關稅紛爭漸起，令不少資產管理公司面臨壓力；但另一邊廂，疫後中國經濟重現活力，而本港又在連接中國與世界中發揮獨特作用，故公司正加大在港資源投放，以求更好服務意圖進軍內地及香港市場的客戶。他還透露，Broadridge目前在港有85名員工，人數方面為亞太區（不含印度）內一眾分部中最多。

AI令科技股走高，亦悄然改變不同行業，Chris Perry稱，金融服務業界正加速應用AI以提升工作效率，實際應用方面，業界偏好正由生成式AI轉向代理式AI（Agentic AI，專門設計來理解複雜工作流程並自主實現目標的AI系統）。他以自家公司2023年中推出基於GPT-4大模型的BondGPT為例，稱該訂閱制代理式AI已能自主分析債券收益率，並簡化相關投資流程，且得出分析結果的速度可快至15秒，較人工及現有金融分析終端的動輒數個小時而言更快。此外，他指出，學習AI在公司內部已成員工必修課，公司也將繼續開發更多相關工具服務客戶，相信未來公司業務發展將因此受益。

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