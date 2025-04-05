OPEC+意外增產 油價急挫8%

對於一直捍衛高油價的OPEC+變調大幅增產，消息震驚市場，再加上中國對美進口商品加徵34%關稅消息，拖累油價進一步下跌，截至昨晚7時30分，布蘭特期油跌幅擴大至約8%，低報64.38美元，為2021年4月以來最低水平；紐約期油亦跌逾8%，低見61.12美元。

布油見64.38美元 4年新低

據外媒引述代表們透露，這是蓄意壓低油價，以懲罰OPEC+內部違規增產的國家。

知情的與會代表稱，哈薩克和伊拉克已經多月超標生產，讓沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲失去了耐性，他在會議中表示，如果這些國家再不改正的話，那麼此次超預期的5月份增產計劃將僅是「開胃菜」。

需求料降 高盛調低油價預測

另外，投行高盛將布蘭特原油的價格預測下調了7%或5美元，至每桶66美元，全年平均價格預計為69美元。該行分析師指出，此次油價預測下調中，多達4美元的降幅歸因於經濟受損導致的需求成長預期下調，其餘下調歸因於OPEC+的增產決定。

高盛又稱，鑑於經濟衰退風險正在升高，以及OPEC+可能進一步增加供應，該行下調後的油價預測仍存在下行風險，特別是針對2026年的預測。