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經濟

香港地產

永倫5000萬沽炮仗街舖 21年升逾兩倍

【明報專訊】作為「收租王」的永倫集團或相關人士，近月先後拋售多個物業，其中土瓜灣炮仗街82號港景苑地下入口及1、2樓舖，面積合共約9700方呎，上月以5000萬元售出，呎價約5155元，物業現由老人院租用，月租約29萬元，若以成交價5000萬元計，新買家可享約7厘回報。另據了解，永倫集團或相關人士早於2004年購入上址，當時作價約1600萬元，持貨21年，現帳面獲利3400萬元或約2.1倍。

廠家2億蝕放南商金融創新中心全層

事實上，工商物業價格續跌，有投資者以蝕讓價放售物業。利嘉閣（工商舖）地產聯席董事林淑怡表示，長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心中層全層，建築面積約24,406方呎，業主以約2.07億元放售，呎價約8500元，並交吉形式交易。

資料顯示，物業業主為一名廠家，據悉去年曾購入該廈多個物業，而今次放售的中層全層，去年7月以約3.29億元、呎價約1.35萬元向新世界（0017）一手購入，換言之，現放售價較9個月前購入價低約1.22億元或37%，有機會為該廈目前蝕讓最多的放售個案。

林氏稱，該廈推售至今，買家包括金融機構、高等院校、上市公司及專業機構等，而該廈大部分樓層已賣散或由業主自用，全層單位放售更見罕有，十分適合用作集團總部，預料很快可獲市場實力資金垂青。

相關字詞﹕土瓜灣炮仗街82號港景苑 工商成交 蝕讓放售 南商金融創新中心 永倫集團

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