側田胞妹2500萬入市干德道金徽閣3房戶

此外，利嘉閣分區董事梁國樑稱，跑馬地樂翠台A座低層1室，實用1147方呎，3房1套連工人房間隔，享大球場景，以2100萬元易手，實呎18,309元。

原業主1996年以840萬元購入，帳面賺1260萬元或約1.5倍。

太古城兩日4成交 海景3房1755萬易手

美聯分行高級分區營業經理陳彪表示，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，踏入4月份首兩天已錄4宗成交，其中太古城翠榕閣中層B室，實用1015方呎3房1套間隔，享海景，以1755萬元易手，實呎17,291元。原業主2011年2月約1280萬元購入，帳面獲利約475萬元或約37%。

迎海兩房半實呎逾1.6萬沽 屋苑7個月新高

另外，西沙新盤推售在即，鄰近的馬鞍山迎海亦連錄成交。區內代理稱，迎海23座高層G室，實用564方呎，兩房連多用途室間隔（俗稱兩房半），享海景，以920萬元易手，為屋苑自去年8月以來同類首破900萬元大關，呎價16,312元，亦屬屋苑7個月以來二手呎價新高。原業主2016年874.38萬元一手購入，帳面升45.6萬元或5%，連使費料獲約3萬元微利。

另迎海16座低層A室，實用1018方呎，4房雙套連雙儲物室間隔，1288萬元易手，實呎12,652元；原業主2015年2月1516.3萬元一手購入，帳面蝕約228萬元或15%，連使費及回贈料實蝕約310萬元或20%。

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗區周三單日連錄7宗二手成交，其中溱林一間實用1919方呎洋房，4房4套連士多房間隔，附花園及天台，連雙車位，以1650萬元沽出，實呎8598元，料為屋苑二手成交價最低洋房。原業主2014年1909.9萬元連雙車位一手買入，連使費料實蝕348萬元或18%。