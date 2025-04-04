太子道西233號4房特色戶7338萬沽 實呎逾4萬

據成交記錄冊顯示，上述單位買家成交期為360日，但如於181至240日完成交易可獲2%回贈，另獲新地會1萬元回贈、家庭回贈1.5%等。

赤柱灘道六號9號屋下周一起招標

另啟德體育園開幕，帶動周邊一手私宅成交，中海外（0688）旗下已屆現樓的跑道區維港‧雙鑽，新售出第2B座16樓F室，實用705方呎3房戶，成交價1878.7萬元、實呎2.66萬元。項目去年底開售至今，累積沽出57伙，吸金總額近4.5億元，其中22伙於3月、即體育園開幕後售出，佔比近四成。近日主力銷售餘貨的信置（0083），旗下烏溪沙Silversands，一周內兩錄成交，新售出第3座7樓B室、屬4房海景戶，實用1110方呎，連車位以2300萬元成交、實呎2.07萬元，為項目4月首宗一手成交。

此外，個別豪宅上載新銷售安排；中海外南區赤柱灘道六號，新推出9號洋房，於下周一（4月7日）起至9月30日期間招標；相關洋房屬4房4套間隔，實用面積3171方呎、另連花園和天台等。項目上月曾沽出兩幢洋房，作價1.03億及1.16億元，吸金總額約2.2億元。南豐將軍澳日出康城LP10，亦上載新銷售安排，以招標形式推出第2A座33樓A單位，實用1523方呎4房雙套戶，招標日期為下周一上午11時至中午12時。