蘋果股價早段挫8.5% 市值蒸發2550億美元

九成iPhone在中國組裝

蘋果曾在特朗普政府上屆任期爭取到iPhone等產品獲關稅豁免，但這次未能幸免。雖然該公司早前承諾將在美國投資5000億美元，但特朗普政府暫未網開一面。由於蘋果幾乎沒有在美國本土生產，令市場憂慮其易受關稅威脅。

雖然蘋果已採取供應鏈「去中國化」措施，將生產逐漸由中國轉移至印度和越南等地，但美國政府最新公布對等關稅也將影響這些亞洲國家。特朗普政府今年上任以來已將中國關稅稅率提升至54%。根據Evercore ISI上月的報告估計，中國約佔蘋果生產能力的80%，約90%的iPhone都在中國組裝。

至於為蘋果生產部分AirPods及iPhone的印度，其關稅稅率達26%。為蘋果生產部分AirPods、iPad、Apple Watch和Mac機的越南，關稅稅率更達46%。正為蘋果增加Mac機生產的馬來西亞，也將面臨24%關稅。同樣為蘋果生產部分Mac機的泰國，將被徵收36%關稅。作為歐盟國家，為蘋果生產部分iMac的愛爾蘭也將面臨20%關稅。

大摩：新關稅令明年利潤減7%

摩根士丹利指出，新關稅將使蘋果每年成本增加85億美元，相當於明年利潤減少約7%。花旗亦指出，如果蘋果無法獲得關稅豁免，並假設蘋果受到累計54%的中國關稅影響，又不轉嫁成本，估計這將對蘋果總毛利率產生約9%的負面影響。彭博行業研究指出，新關稅可能會擠壓蘋果的利潤率，由於消費者情緒低迷，「我們不預期蘋果會提高價格來抵消影響」。對於美股走勢，美國財長貝森特周三晚表示，股市拋售更多是由於大型科技股回調，而不是特朗普政府的政策。他說，這是Mag 7的問題，而不是MAGA（讓美國再次偉大）政策的問題，大市實際上在DeepSeek宣布推出時見頂，因此現在只是科技股的拋售。

（綜合報道）

[國際金融]