積金評級：上月強積金人均蝕3800元

首季人均收益7300元

在資產類別方面，中港股票基金在第一季表現領先，回報率約為11.95%，是該資產類別自強積金推出以來第二佳的第一季度回報表現。而美國股票基金表現為最差，首季回報錄負5.27%，現時兩者首季回報表現差距為17.22個百分點，是強積金推出以來中港股票基金跑贏美國股票基金最大的第一季度回報表現差距。積金評級估算3月底強積金總資產約為1.338萬億元，相當於每名成員平均帳戶結餘約為279,100元。

積金評級主席叢川普指出，強積金的中港股票基金過去15個月內已上升近30%。目前中港股票基金市佔率接近19%，是強積金最大的資產類別。他又稱，中港股票基金大幅跑贏美國股票基金，對於那些在2024年從中港股票基金轉向美國股票基金的強積金成員來說是一個嚴峻的教訓，從來沒有人能於高買低賣賺錢。多元化投資可以最大程度地減少不確定性。

GUM：股票基金今年回報4.9%

另外，強積金諮詢機構GUM公布，根據其統計，今年首季強積金人均賺9126元，接近2024年全年人均賺21,559元的一半。截至3月28日，今年強積金整體表現理想，GUM強積金的三大資產類別指數均錄得正回報，其中股票基金指數升幅顯著，今年以來回報達4.9%。