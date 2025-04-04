明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

東鵬飲料申港上市 最新市值1347億

【明報專訊】內地能量飲料商東鵬飲料（滬：605499）昨日遞表申請上市，華泰國際、摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。東鵬A股昨收報259.1元（人民幣，下同）升1.45%，最新市值達1347億元。彭博社去年底曾報道，東鵬飲料擬在港作「A+H」上市並集資10億美元（約78億港元）。

初步招股資料引述弗若斯特沙利文報告指出，按銷量計，東鵬在中國功能飲料市場自2021年起連續4年排名第一，市場份額由15%提升至2024年的26.3%。公司去年收入按年增40.6%至158.3億元，純利上升63.4%至33.64億元。

正力新能招股 每手2506元入場

另外，車用鋰離子電池製造商正力新能（3677）昨日起至下周三（9日）招股，發行1.22億股，其中10%在本港公開發售。招股價8.27港元，集資約10億港元。每手300股，入場費2506.02港元。預期4月14日上市，中金（3908）及招銀國際為聯席保薦人。

正力新能是次引入江蘇國企混改基金、蘇州高端裝備基金及公司現有股東、持股3.29%的東南投控為基石投資者，合共認購約7990萬美元（約6.21億港元）股份。值得注意的是，正力董事長兼執董曹芳，是汽車安全玻璃生產商福耀玻璃（3606）創辦人、「玻璃大王」曹德旺的胞妹。她曾長期於福耀任職董事，至2014年退休離任。公司另一名創辦人陳繼程亦曾在福耀擔任包括執董在內的多個職位。

截至昨晚，綜合各大券商資料，正力新能公開發售部分孖展認購4352萬港元，相當於公開發售部分1億港元的43%，暫未足額。

明報記者 邱潤青

上 / 下一篇新聞