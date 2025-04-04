周大福前執董陳世昌伙英皇攻內地 設合資公司 營運「英皇珠寶」品牌業務

明報記者 方楚茵

行內被尊稱為「昌哥」的陳世昌早於1985年加入周大福，至2023年辭任，歷時長約38年，是集團為數不多由「紅褲子」出身的管理層。他亦是周大福首批到內地發展的員工，並逐步晉升至董事總經理（中國內地），離職前更主導周大福的內地「加盟商」擴張大計，為周大福分店由4500間增至7000間。

曾主導周大福內地「加盟商」計劃

不過陳世昌在2023年3月離開周大福後，不足一年，周大福便因近年宏觀經濟不利因素及金價高企，減少內地開店數，2025財年更表明不設開店KPI（關鍵績效指標），要以COP（核心經營利潤）為先。

雖然有周大福前車之鑑，不過今次雙方合作英皇鐘錶珠寶似乎看中的仍是陳世昌的內地擴張能力。英皇鐘錶珠寶表示，合資企業將於今年內致力擴大集團於中國內地的零售網絡覆蓋，並認為成立合資公司能結合「英皇珠寶」品牌實力，以及陳世昌在業界豐富的專業經驗，將大大提高「英皇珠寶」品牌在內地的實力及影響力，認為與陳世昌建立戰略伙伴關係是集團擴展其內地珠寶業務一個良好的契機。陳世昌亦稱未來將全身投入合資企業的工作，並不會在同一行業投資合資企業以外的生意。

英皇鐘錶珠寶內地擁34店

根據合資協議，合資公司總現金資本承擔為不多於3.46億元（人民幣，下同），當中英皇中國出資不多於1.68億元，曉多才出資不多於約1.78億元。當合資公司成立後，英皇鐘錶珠寶於內地的珠寶業務營運將由合資公司接管。

截至去年底英皇鐘錶珠寶擁有82間店舖，當中內地34間，香港及澳門分別擁有31及8間。新聞稿提及，作為合資企業副董事長兼總經理陳世昌指出，與英皇鐘錶珠寶建立長足的戰略合作關係，深信憑藉強大的品牌效應，以及自己多年在行業的管理經驗，可為品牌於中國內地扎根並擴展版圖。