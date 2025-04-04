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經濟

港上月PMI降至48.3 連跌5個月

【明報專訊】標普全球3月香港特區採購經理指數（PMI）經季節調整後，從上月的49降至48.3（見圖），連跌5個月，是去年6月後新低，當月報48.2。3月數據顯示營商環境於2025年第一季尾轉差，也是9個月以來最明顯的跌幅。報告指出展望生產前景，香港私營企業於第一季尾較上月更加看淡。業者特別憂慮全球經濟前景、貿易屏障、競爭熾熱的走勢，因此悲觀情緒明顯加深至2020年12月以來最嚴重。

香港私營經濟於今年首季尾轉差，倒退程度亦較2月嚴重。從中國內地和海外新接的業務量雙雙減少，因此整體訂單在3月大幅下滑，為去年7月以來的最大跌幅，而需求走弱也造成就業人數進一步下降，職位減幅擴大至2023年8月以來最嚴重。

此外，企業的經營情緒持續轉弱，前景展望滑落至2020年12月以來最淡。至於採購活動和庫存水平，兩者均同時下滑，走勢與新訂單相符。從好的方面看，產出量在需求減弱的情况下依然微升，而供應商縮短了供貨時間，為9個月以來首次。

3月財新中國服務業PMI升至51.9

就價格而言，整體投入成本持續上漲，升幅較2月更大，為去年11月以來最高；但反觀產出價格因企業礙於競爭壓力而調低售價，減幅是4年以來最顯著。

與此同時，3月中國服務業供需雙雙向好，按月略有加速。3月財新中國服務業PMI進一步升至51.9，高於市場預期的51.5，較2月份的51.4上升0.5，服務業經營活動擴張速度為近3個月來高位。最新數值說明中國服務業活動持續增長，增長雖然溫和，但自去年12月後已屬最顯著。

此前公布的3月財新中國製造業PMI升至51.2，亦創4個月高。兩大行業景氣度向好，共同推動4月綜合PMI產出指數由2月份的51.5，升0.3至51.8，顯示國內企業生產經營活動總體穩中有升。

相關字詞﹕出口 貿易屏障 私營企業 就業 經營情緒 標普全球

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