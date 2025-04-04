明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美關稅震散出口股 恒指失二萬三 申洲創科挫逾一成 航運股同見沽壓

【明報專訊】美國在本港時間昨日凌晨公布對等關稅措施，將美國所有進口貨品有效關稅稅率提升至兩成以上，市場憂慮拖累環球經濟增長，同時阻延美國減息，拖累標指期貨即時急挫逾3%。市場計算中國進口貨品平均關稅累加至約65%，加上東盟亦被課以兩成至四成關稅，累及服裝、航運等外貿相關行業港股下挫，恒指昨日低開560點，低見22,638點見一個月低位，不過隨後在50天線（22,652點）獲支持，收市報22,849點，全日跌幅收窄1.52%或352點。

明報記者 歐陽偉昉

昨日恒指主板成交2895億元，國指收報8420點，下跌1.31%，科指收報5313點，下跌2.09%，北水通過港股通淨流入169.93億元。昨日外貿行業下跌，航運股中遠海控（1919）跌7%（見表），而美國同時於5月取消內地、香港小額包裹豁免關稅措施，電商股阿里巴巴（9988）跌5%，為拖累恒指跌幅最多個股，京東（9618）跌5.19%。

小額包裹關稅豁免取消 阿里京東挫半成

2018年美國向中國加徵首輪關稅後，內地企業實施「中國+1」策略，向東盟等地外移製造工序以減低關稅，中國出口到美國及東盟的比例亦此消彼長。不過今次東盟亦被重徵關稅，多隻服裝股急挫，晶苑（2232）跌23.3%，申洲（2313）跌14.15%，為表現最差藍籌股。富瑞以「紡織與鞋類代工生產的噩夢成真」為題發表報告，預期未來3至5年代工企業的利潤率和平均售價將承受嚴重壓力，即使代工企業不涉美國市場，服裝品牌企業亦可能降低代工價格，彌補美國額外關稅的損失，另外代工企業需2至5年再遷移生產至低成本、較低關稅的地區，令其資本支出激增。

電器股創科實業（0669）昨跌12.37%，海爾智家（6690）跌8.03%。富瑞指出，美國家電銷售渠道被少數零售商主導，近年美國消費者已受高通脹影響，難以將額外關稅轉嫁給消費者，因此預計零售商會提高上架費用，令家電企業在美國無利可圖。該行估計美國佔海爾利潤20%至25%，美的（0300）則不到10%。

分析：內地AI發展或有助推動企業盈利

昨日恒指和上證跌幅均在日內收窄，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，市場憂慮經濟增長放緩，推動資金流向政府債券避險，短期內美股和亞股等風險資產會有壓力，不過他認為香港和內地股市展現韌性，部分原因是新關稅或促進內地推出更多經濟刺激措施，另外人工智能發展或能持續推動企業盈利，投資者可以探索相關機會。他建議投資組合分散配置於全球股票和債券投資，將有助應對市場波動。

大新銀行（2356）將港股下調至「中性」，美股和其他亞股降至「看淡」，主權及投資級別企業債券則上調至「看好」，美國關稅不利全球經濟和企業盈利前景，不過內地人工智能發展或仍可支持港股表現。未來數月與關稅相關的談判或陸續展開，市場波幅將持續高企。

相關字詞﹕中國+1 電器股 服裝股 電商股 航運股 對等關稅 港股

上 / 下一篇新聞