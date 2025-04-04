美關稅震散出口股 恒指失二萬三 申洲創科挫逾一成 航運股同見沽壓

明報記者 歐陽偉昉

昨日恒指主板成交2895億元，國指收報8420點，下跌1.31%，科指收報5313點，下跌2.09%，北水通過港股通淨流入169.93億元。昨日外貿行業下跌，航運股中遠海控（1919）跌7%（見表），而美國同時於5月取消內地、香港小額包裹豁免關稅措施，電商股阿里巴巴（9988）跌5%，為拖累恒指跌幅最多個股，京東（9618）跌5.19%。

小額包裹關稅豁免取消 阿里京東挫半成

2018年美國向中國加徵首輪關稅後，內地企業實施「中國+1」策略，向東盟等地外移製造工序以減低關稅，中國出口到美國及東盟的比例亦此消彼長。不過今次東盟亦被重徵關稅，多隻服裝股急挫，晶苑（2232）跌23.3%，申洲（2313）跌14.15%，為表現最差藍籌股。富瑞以「紡織與鞋類代工生產的噩夢成真」為題發表報告，預期未來3至5年代工企業的利潤率和平均售價將承受嚴重壓力，即使代工企業不涉美國市場，服裝品牌企業亦可能降低代工價格，彌補美國額外關稅的損失，另外代工企業需2至5年再遷移生產至低成本、較低關稅的地區，令其資本支出激增。

電器股創科實業（0669）昨跌12.37%，海爾智家（6690）跌8.03%。富瑞指出，美國家電銷售渠道被少數零售商主導，近年美國消費者已受高通脹影響，難以將額外關稅轉嫁給消費者，因此預計零售商會提高上架費用，令家電企業在美國無利可圖。該行估計美國佔海爾利潤20%至25%，美的（0300）則不到10%。

分析：內地AI發展或有助推動企業盈利

昨日恒指和上證跌幅均在日內收窄，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，市場憂慮經濟增長放緩，推動資金流向政府債券避險，短期內美股和亞股等風險資產會有壓力，不過他認為香港和內地股市展現韌性，部分原因是新關稅或促進內地推出更多經濟刺激措施，另外人工智能發展或能持續推動企業盈利，投資者可以探索相關機會。他建議投資組合分散配置於全球股票和債券投資，將有助應對市場波動。

大新銀行（2356）將港股下調至「中性」，美股和其他亞股降至「看淡」，主權及投資級別企業債券則上調至「看好」，美國關稅不利全球經濟和企業盈利前景，不過內地人工智能發展或仍可支持港股表現。未來數月與關稅相關的談判或陸續展開，市場波幅將持續高企。