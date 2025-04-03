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經濟
2025年4月3日星期四
股市最前線
富途140萬租羅素街逾7100呎巨舖 貴上手變形金剛餐廳四成 呎租仍較高峰跌88%
找換店13萬租景隆街百呎舖 呎租1300元
MOUNT POKFULAM示範屋2.3億沽 呎價4.8萬
利豐主席馮裕鈞2400萬購跑馬地愉安大廈3房戶
HENLEY PARK 呎租78元 屋苑新高
摩通：港樓價今年或跌半成 地產股物業發展利潤率急跌 關注發展商負債率
港元拆息持續回落 1個月見3.4厘
渣打財富料恒指年底最高見二萬六
港股二萬三失而復得 成交見1周低
惠譽：內房首兩月表現較預期佳
捕捉內房上升機會 摩通籲提早入市
上季IPO申請 A股佔23% 德勤：寧德時代最快今季上市
恒隆：ESG成內地商廈吸外資關鍵
發改委前研究員：二手房交投持續高位
彭博：港退市後交易擬允散戶參與 設莊家制 不可籌集新資金
郵儲行：注資助增盈利競爭力
致豐轉用泰廠房出口零件應對美關稅
Tesla首季交付量挫13% 見3年低 馬斯克據報或離開DOGE 股價午夜前升逾3%
應對特朗普政府貿易談判 發改委擬限企業在美投資
WSJ：特朗普今聽簡報 擬續TikTok經營
張兆聰：小米悲觀情緒已反映 具空間炒反彈
港元定存6個月與12個月年利率3.5厘
人民幣定存高息精選
技術取勝：中生製藥料3.8元有承接
劉思明：港股觀望氣氛濃 短期焦點仍在個股
周顯：股票最重要看團隊品質
湯文亮：未曾擁有過單位是遺憾
港元定存6個月與12個月年利率3.5厘
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【明報專訊】港元定存6個月與12個月年利率一樣達3.5厘，而1年期定存在過去一段時間持續回落。
（請看附圖）
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富途140萬租羅素街逾7100呎巨舖 貴上手變形金剛餐廳四成 呎租仍較高峰跌88%
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