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經濟

郵儲行：注資助增盈利競爭力

【明報專訊】郵儲銀行（1658）周日公布，將向財政部等股東配發1300億元（人民幣，下同）A股，注資補充核心一級資本，副行長兼董事會秘書杜春野昨日在業績會表示，假設上半年完成注資、其他因素不變，預計每股加權平均淨資產會被攤薄6%，A股和H股股息率會在4%和4.5%以上。他承認注資短期內會攤薄持股，惟注資資金會有助增加盈利和競爭力，可持續地提升每股淨資產。

料每股加權平均淨資產攤薄6%

董事長鄭國雨表示，除財政部注資，郵儲行亦是六大國有銀行中，唯一尚未實施資本計量高級法（即銀行以內部模型自行估計部分風險參數，以計算風險加權資產），該行正在加快推動實施高級法，充分發揮該行資金和客戶優勢。

郵儲行去年淨利息收益率為1.87%，為六大行當中最高，惟按年收窄0.14個百分點。行長劉建軍表示，今年淨息差依然有下行壓力，其按揭貸款佔比較國有大行中最高，現有按揭貸款利率下調，加上市場報價貸款利率（LPR）下行，構成有不小壓力。他指會繼續加強息差管理，包括通過擴大客群增加自營存款規模，年初至今相關存款較去年同期已增逾千億元，認為成效不錯。

郵儲行去年底不良貸款率為0.9%，為六大行中最低，不過按年上升0.07個百分點。副行長兼首席風險官姚紅稱，去年該行關注類和逾期貸款按年增速皆有所加快，風險管控壓力增加，個人貸款為主要壓力點，個人經營貸款不良率升0.48個百分點至2.21%，按揭貸款則升0.09個百分點至0.64%，不過個人經營貸款個別貸款金額不大，不良貸款沒有集中性問題，而且抵押貸款比率亦高達75%，實際信貸損失亦會較低。

相關字詞﹕內銀股 郵儲銀行 淨息差

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