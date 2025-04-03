彭博：港退市後交易擬允散戶參與 設莊家制 不可籌集新資金

明報記者

港交所（0388）去年12月就本港應否設立場外交易市場，包括是否應開放予公眾投資者等諮詢市場意見。彭博社引述消息稱，港交所和監管機構在與市場參與者進行初步諮詢後，正在制定場外交易市場藍圖，為尋求出售的投資者提供退出渠道。初步藍圖將容許散戶參與，並讓莊家參與配對訂單，以應對流動性不足的問題。但與美國的模式不同，該市場不允許籌集任何新資金，亦不會允許新股上市、交易從其他主要交易所退市的股票，也不會提供重返主板的途徑。不過，隨着平台的成熟，將來可能會尋求擴展至非上市證券的更多功能。

「買者自負」模式 限股份推介

此外，該市場亦正考慮採用「買者自負」模式，並限制任何股份推介行為，經紀商如主動建議投資者，需承擔責任。鑑於港交所的法定壟斷地位，場外交易市場很可能由港交所經營，但預計不會帶來利潤。報道指出，估值總計超過190億元的公司今年面臨除牌風險，原因包括未能公布業績或未能維持公眾持股量等而需長期停牌。包括中國恒大（3333）等至少8隻內房股。根據港交所資料，今年以來，主板除牌公司由2月底的6家，增至3月底的17家，包括7家的上市地位按《上市規則》除牌程序予以取消，以及9家自願撤回上市地位，如私有化等（見表1）。另有53家主板長期停牌公司，即停牌3個月或以上（見表2）。

港交所發言人表示，正研究設立場外交易市場，以便投資者交易已除牌企業的證券。證監會發言人表示，港交所正研究收到的意見，制定提案過程尚處於非常早期階段，故仍未制定一致的立場。

香港資本市場專業人員協會及香港上市公司商會早前已表態支持，證券業協會亦一直提倡有關建議。不過，證券及期貨專業總會認為，退市股票多因重大問題被除牌，其價值已大幅縮水甚至歸零，場外交易雖提供平台，但買方需求可能極低，導致價格嚴重低估，投資者實際回收金額有限。