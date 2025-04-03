上季IPO申請 A股佔23% 德勤：寧德時代最快今季上市

明報記者 邱潤青

歐振興表示，大型A股企業、內地龍頭企業以及來自中東及東盟國家的第二上市公司將成為今年本港IPO市場的重要動力。由於地緣政治不明朗因素加劇，或會促使更多在美國上市的中概股尋求來港上市。此外，人工智能、醫療及醫藥將為IPO熱門行業。他又表示，市場預料遞交上市申請後僅25日即獲得中證監備案的內地電池巨企寧德時代（深：300750），最快將在第二季完成上市。

「港有望位列全球IPO首三」

歐續稱，今年首季港交所集資額排名全球第四、期內共錄得15隻新股上市，相對去年首季數量上升25%；合計集資182億元，按年大增2.87倍。其中93%的IPO獲得超額認購，按年增加1個百分點；64%獲得超額認購20倍以上，按年增加9個百分點。首五大集資額股份包括蜜雪冰城（2097）、古茗（1364）兩隻茶飲股。

去年底德勤預測，今年本港將迎來約80隻新股，按年增長16%、涉及IPO融資額約1300億至1500億元，按年增幅48%至71%。以該集資額計，香港今年有望位列全球IPO市場集資額前三名。此外，年內亦會有4至5隻集資額達到10億美元（約78億港元）以上的新股在港上市。歐振興稱，該行對今年香港新股市場的預測已考慮到政策提振因素，會維持相關預測不變。

歐振興指出，第一季度美國納斯達克交易所、紐交所分別取得IPO集資額全球首名和第二。由於季內全球集資額最大新股、金屬精煉商JX Advanced Metals在東京證券交易所上市並集資約30億美元（約232億港元），東京交易所取得全球第三名寶座。另一方面，由於A股市場繼續推行新的資本市場措施與政策，令新股發行速度放慢，今年首季A股市場共有27隻新股上市，按年減少10%；集資163億元人民幣，下跌31%。深交所及上交所分別位列全球第九及第十。

首季A股27新股上市 按年減10%

德勤中國資本市場服務部全國上市業務主管合伙人紀文和表示，由於本港新股上市首日回報可觀，預計投資者認購新股熱情不會因應整體市場放緩而減退，高端製造業及新材料、新能源產業將繼續受投資者歡迎。