捕捉內房上升機會 摩通籲提早入市

內地樓市減弱 或採更強力措施

該行認為，目前內房股的風險回報正變得愈來愈「有趣」，但並非認為內地樓市正在反彈，反而實際上觀察到更多減弱的迹象。如果數據由此轉弱，認為可能會觸發政府採取更強有力措施為下行帶來支持。因歷史上房地產市場政策變化通常會帶動強勁反彈，平均絕對或相對回報分別達45%及22%，這種情况在數據轉差時發生，政府需作出回應，特別是市場看淡時。

該行又提到，建議是逢低買入，因當數據進一步惡化時，內房股的股價可能仍表現溫和。此外，亦要注意歷史上在政策正式公布時，投資者往往已先行獲利，故該行建議投資者為捕捉此次策略性上升機會，提早入市。作為風險調節，買入具良好基本因素的國企最安全，如中海外（0688）、華潤置地（1109）及華潤萬象生活（1209）。若投資者風險胃納較高，可考慮非受困的民企如龍湖（0960）。