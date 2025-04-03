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經濟

捕捉內房上升機會 摩通籲提早入市

【明報專訊】摩根大通發表報告稱，自2024年9月政府要求為內地樓市「止跌回穩」後，樓市銷售數據已穩定下來，但政策寬鬆的影響可能正在消退，並認為2025年第二季的數據可能會再度惡化。在此背景下，該行認為政策基調或力度可能再改變或加強，故該行提早標示未來數月的潛在策略性機會。內房行業上一個高位是2024年10月，潛在升幅達到33%，認為下一個潛在時機將在4月底的中央政治局會議。

內地樓市減弱 或採更強力措施

該行認為，目前內房股的風險回報正變得愈來愈「有趣」，但並非認為內地樓市正在反彈，反而實際上觀察到更多減弱的迹象。如果數據由此轉弱，認為可能會觸發政府採取更強有力措施為下行帶來支持。因歷史上房地產市場政策變化通常會帶動強勁反彈，平均絕對或相對回報分別達45%及22%，這種情况在數據轉差時發生，政府需作出回應，特別是市場看淡時。

該行又提到，建議是逢低買入，因當數據進一步惡化時，內房股的股價可能仍表現溫和。此外，亦要注意歷史上在政策正式公布時，投資者往往已先行獲利，故該行建議投資者為捕捉此次策略性上升機會，提早入市。作為風險調節，買入具良好基本因素的國企最安全，如中海外（0688）、華潤置地（1109）及華潤萬象生活（1209）。若投資者風險胃納較高，可考慮非受困的民企如龍湖（0960）。

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