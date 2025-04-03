惠譽：內房首兩月表現較預期佳

惠譽表示，現時該行預期今年內房銷售總樓面面積按年下降10%、平均銷售價格下降5%，稱現時情况好過預期，或是受買家信心加快回穩，和政府穩定房市政策效力較預期為佳有關，不過內地經濟仍面臨關稅等壓力，近月的好表現能否維持仍不確定，例如2月份一線城市的二手房價格按月下降，結束自2024年10月以來回升趨勢；克而瑞初步數據亦顯示，3月份百大房企的新房銷售再錄得按年下跌。

或調高金茂越秀地產龍湖等展望

官方數據顯示，一線城市房價繼續表現優於二三線城市，惠譽認為即使內房市場改善能夠持續，市場或會保持兩極分化，高線城市的銷售復蘇將比低線市場更為強勁。若銷售前景改善，持續獲得資金支持並專注於一線城市的國有內房企業可望受益較大，惟大多數民企內房可能繼續面對困難的融資環境，限制業務和財務靈活性。惠譽稱，如果他們有信心認為房地產市場的復蘇持續，可以轉化為它們的經營現金流並改善融資前景，可能會將首都開發、金茂（0817）、越秀地產（0123）和龍湖（0960）的評級展望，從「負面」調整為「穩定」，不過經濟和房市前景存有不確定，評估公司表現能否持續改善需要較多時間。