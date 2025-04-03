明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

MOUNT POKFULAM示範屋2.3億沽 呎價4.8萬

【明報專訊】豪宅市場連錄成交，宏安地產（1243）牽頭的薄扶林道MOUNT POKFULAM，相隔一年再錄成交，為薄扶林道86C號洋房，實用4802方呎、4房3套間隔，設花園及天台等，屬項目示範屋，成交價逾2.304億元，實呎4.8萬元，買家選用120天成交期，並連裝修及部分家具。若對比去年4月售出的薄扶林道86D號洋房，實用4765方呎，5房5套間隔，成交價3.3355億元、實呎7萬元，買家當時選用180天成交期，換言之，新成交呎價較毗鄰洋房一年前的成交呎價低約三成。

呎價低1年前毗鄰洋房三成

新地（0016）旗下西貢西沙SIERRA SEA，料最快日內獲批預售，同系九龍站天璽，近3個月來錄得新成交，屬實用1574方呎4房雙套間隔的天鑽璽89樓A室，以逾1.49億元成交，呎價95,009元，呎價料創15個月以來一手市場分層戶新高。翻查資料，由九倉（0004）及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂現樓豪宅MOUNT NICHOLSON，去年1月以6億元（連雙車位），標售實用4579方呎的15樓D室4房大戶，實呎達13.1萬元。

天璽4房1.49億沽 呎價9.5萬15個月新高

發展商積極推售餘貨，恒地（0012） 牽頭的啟德跑道區現樓天瀧，亦透過招標售出第7座7樓A室，屬實用1002方呎3房1套戶，成交價3271萬元，呎價約3.2萬元；項目自去年以現樓形式推售後累沽65伙，套現約25億元。華懋及港鐵（0066）合作、已屆現樓的何文田站瑜一‧天海，敲定周日（4月6日）於荃灣如心廣場以先到先得形式現樓發售69伙，扣除最高折扣及優惠後，1房折實675.58萬元起，整批折實均呎2.3萬元。另項目單日標售出兩伙3房戶，套現逾5200萬元，包括第1B座22樓A室，實用960方呎，成交價2736萬元，呎價2.85萬元。

多個新盤今季陸續入伙，信置（0083）執行董事田兆源表示，旗下錦上路站柏瓏及將軍澳日出康城凱柏峰，將於本月起交樓，而集團及會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙系列，共1437伙，至今累沽1325伙或約92%，套現約230億元，尚有約100伙餘貨，主要為開放式戶至兩房單位。

[香港地產]

相關字詞﹕信置 瑜一·天海 天瀧 天璽 SIERRA SEA MOUNT POKFULAM 豪宅成交 新盤

上 / 下一篇新聞