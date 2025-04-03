MOUNT POKFULAM示範屋2.3億沽 呎價4.8萬

呎價低1年前毗鄰洋房三成

新地（0016）旗下西貢西沙SIERRA SEA，料最快日內獲批預售，同系九龍站天璽，近3個月來錄得新成交，屬實用1574方呎4房雙套間隔的天鑽璽89樓A室，以逾1.49億元成交，呎價95,009元，呎價料創15個月以來一手市場分層戶新高。翻查資料，由九倉（0004）及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂現樓豪宅MOUNT NICHOLSON，去年1月以6億元（連雙車位），標售實用4579方呎的15樓D室4房大戶，實呎達13.1萬元。

天璽4房1.49億沽 呎價9.5萬15個月新高

發展商積極推售餘貨，恒地（0012） 牽頭的啟德跑道區現樓天瀧，亦透過招標售出第7座7樓A室，屬實用1002方呎3房1套戶，成交價3271萬元，呎價約3.2萬元；項目自去年以現樓形式推售後累沽65伙，套現約25億元。華懋及港鐵（0066）合作、已屆現樓的何文田站瑜一‧天海，敲定周日（4月6日）於荃灣如心廣場以先到先得形式現樓發售69伙，扣除最高折扣及優惠後，1房折實675.58萬元起，整批折實均呎2.3萬元。另項目單日標售出兩伙3房戶，套現逾5200萬元，包括第1B座22樓A室，實用960方呎，成交價2736萬元，呎價2.85萬元。

多個新盤今季陸續入伙，信置（0083）執行董事田兆源表示，旗下錦上路站柏瓏及將軍澳日出康城凱柏峰，將於本月起交樓，而集團及會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙系列，共1437伙，至今累沽1325伙或約92%，套現約230億元，尚有約100伙餘貨，主要為開放式戶至兩房單位。

[香港地產]