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經濟
劉敬華 基金特區

基金特區

基金特區：摩根資產：美匯正常化利好亞股 日本東協市場估值仍吸引

【明報專訊】最近市場憂慮美國關稅將拖累經濟增長，聯儲局減息預期升溫，美元匯價略為走弱。摩根資產管理新興市場及亞太股票團隊的亞太區聯席總監Mark Davids預期，年內美元匯價將逐步正常化，將利好今年亞洲股市表現，包括估值仍吸引的日本及東協市場。

美國政府將於美國時間本周三（2日）公布對等關稅措施，投資者擔憂加徵關稅將令美國經濟增長進一步放緩，市場對聯儲局將加快減息步伐的預期升溫，令近期美匯指數受壓。Mark Davids表示，由於目前仍要等待美國公布進一步詳情，方可評估對等關稅措施的影響，但無疑關稅政策為投資市場的一大風險，回顧過去兩年環球各地市場的總回報，雖然亞太除日本外市場及日本市場的總回報，均遜於美國市場，但要留意，去年日本市場的每股盈利大幅增長，而亞太除日本外市場在股息上大幅提升，惟總回報卻受到相關貨幣匯價所拖累。據摩根資產管理的數據，截至去年底止，2024年美股總回報達25%，而去年亞太除日本外市場的總回報為10.6%，日股則為8.7%，其中日股若扣除日圓匯價因素，去年回報則達20%。

美元強勢影響亞洲市場回報

Davids續稱，去年美元強勢影響各亞洲市場的總回報，今年美國經濟增長或會進一步放緩，最近美元匯價開始略為走弱，由於目前美元匯價仍偏高，相信年內美元匯價將逐步正常化，使亞洲各央行不必保持緊縮政策以支持本地貨幣匯價，可改以較寬鬆的貨幣政策提升國內流動性，將利好區內經濟，區內流向美國資本也將相應減少，可望促進區內股市向好，再者若美元轉弱，日圓及亞洲區貨幣匯價略為上升，也有助於提升相關股市的總回報。

亞洲股市除有望受惠於美元匯價回軟外，估值吸引是另一利好因素。Davids指出，目前美股估值並不廉宜，而亞洲市場估值仍較環球市場及美股為低。參考摩根資產管理截至今年3月28日的數據，若比較預測市盈率，環球市場的預測市盈率為17.2倍，標普500指數的預測市盈率更達20.1倍，反觀亞太除日本外市場約13.6倍，日本市場則為13.9倍，東協市場約為13.1倍，且此等亞洲市場的預測市盈率仍處於過去15年區間的中間水平，而美股則處於15年區間的偏高水平。

對於日本市場前景，摩根日本基金經理Nicholas Weindling表示，隨着日本企業管治改革持續，近年不少日本企業積極重組架構，更專注於核心業務，又或是作出併購，企業盈利持續提升，而強勁的企業盈利增長，正帶動日本薪酬上升，去年日本僱員的薪酬平均加幅約5%，目前日本春季勞資薪酬談判正在進行中，據現時的談判進展，今年工會也有望爭取到與去年相若的薪酬加幅，將利好日本本地消費，支持日本維持通脹及經濟增長，而且近年日本企業變得更願意透過派息或回購股份回饋股東，現時日本市場內約一半企業擁淨現金，意味日本企業仍有空間增加派息，或回購更多股份，更重要的是，近年日股每股盈利增幅與美股相若，但美股估值持續獲重估，而日股則仍未見此情况。

東協選擇多元化 可揀關稅影響較低行業

摩根東協基金經理黃寶麗認為，東協市場被嚴重低估，目前估值非常吸引，市場內不乏盈利持續增長企業，儘管部分市場如越南或受到美國對等關稅影響，要留意的是，越南股市所受到的直接影響不會太大，因於越南大量出口往美國的企業主要為海外企業，如部分於越南設廠的韓國大型企業，而這些公司並非於越南市場掛牌，惟坦言越南股市仍有可能受到一定程度的間接影響，但東協市場行業選擇多元化，仍有不少受關稅影響較低的行業可供選擇，如區內與醫療旅遊相關行業，近年泰國積極發展醫療旅遊，由醫療設備、醫生至其他配套，建立了整個生態系統來支持醫療旅遊，相關行業前景可望持續向好。

明報記者

[劉敬華 基金特區]

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