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經濟
2025年4月2日星期三
股市最前線
楊家誠白加道屋2.9億重售 賣貴8% 3個月前2.7億沽出後中止註冊 20年升值近倍
上嵐一房336萬沽 8個月炒貴7%
新地恒地洪水橋換地獲延兩周 涉116萬呎樓面
海璇本月開齋 4房6159萬沽
新世界沙下申建280伙 連鄰地共涉1250伙
apm未來兩月生意額 料較去年升一成
港股升87點 小米逆市跌入「技術熊市」 美關稅內容公布前 北水淨買近200億
3部委：推動科技金融 挺險企設私募基金
京東免年費佣金吸港商戶 友和迎戰
畢馬威：港首季IPO籌177億 全球排第四
匯控：有形股本回報15%料達標 派息前景佳
藍思科技申港上市 A股市值1200億
中傳動：起訴控股股東豐盛等 指涉挪用附屬公司資金 損失66億
港交所：今年ETP申購贖回數碼化
內地上月財新製造業PMI報51.2 見4個月高
小鵬上月交付量升2.7倍 連續5個月逾3萬輛
復星：去年虧損因菜鳥帳面價值調整
大快活羅輝承任副主席 李碧琦接任CEO
9GAG創辦人完成收購濠暻科技
美或扣起《晶片法》補貼 彭博：逼企業效法台積電擴投資
美製造業收縮 10年債息跌穿4.2厘
特朗普暗示馬斯克5月離開政府
張兆聰：北水積極南下 生科ETF可吼
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
英鎊定存高息精選
Ian Samson：中美通訊服務業 免受關稅影響
技術取勝：小鵬20天線阻力較大
匯控小股東滿意股價 不滿160周年送尼龍背囊
劉思明：半新股往績少 走勢更波動
周顯：中美關係還看習特會
湯文亮：徵對等關稅 可逼買美債
WHITESAND COVE 前臨紅樹林 遠眺白沙灣
西貢道路配套不斷優化
基金特區：摩根資產：美匯正常化利好亞股 日本東協市場估值仍吸引
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
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【明報專訊】港元定存高息精選1個月見6.68厘，為建行亞洲新客戶透過「e賬戶服務」開戶並存入10萬元或以上之特惠定存年利率。
（請看附圖）
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