明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美或扣起《晶片法》補貼 彭博：逼企業效法台積電擴投資

【明報專訊】美國總統特朗普周一簽署行政命令，將成立新部門來管理《晶片法》，並爭取加快企業在美國的投資。由美國商務部管轄的「美國投資加速辦公室」（United States Investment Accelerator）將監督《晶片法》的實施。《晶片法》於2022年頒布，為晶片產業的研發及生產提供527億美元補貼。不過彭博社引述知情人士稱，美國商務部長盧特尼克暗示，可能會扣起前政府承諾發放的《晶片法》補貼，希望獲得補貼的企業效法台積電（美：TSM，台：2330），毋須聯邦政府提供額外資助，也在美國擴大投資。

台積電在3月初宣布加碼1000億美元在美國建廠，擴大先前已承諾的650億美元投資額，意味台積電在美國的總投資額將達1650億美元。盧特尼克當時表明，台積電的千億美元新投資（包括3個額外的晶片廠、研發中心及先進封裝廠），將不獲聯邦補貼。

設新部門管理《晶片法》

彭博社消息稱，台積電在2月底達到了一項投資里程碑，可從《晶片法》支取7.5億美元補助。這筆款項原定於3月初支付，目前未知是否已經批出。台積電拒就是否已收到款項發表評論。一些企業在前拜登政府任內達成初步投資協議，目前不確定會否獲發資金。

聯邦支出數據顯示，自特朗普上任以來，商務部的支出相對較少，儘管前拜登政府趕在換屆前從《晶片法》批出了數十項撥款，希望阻止特朗普上台後干擾其補貼計劃。

不過特朗普政府一直認為，關稅比《晶片法》提供的行業補貼提供更大誘因，吸引業界在美國設廠，並將台積電加碼投資美國，歸因於關稅威脅，儘管台積電表示，其最新投資是基於美國市場的需求。

投資稅務抵免仍繼續

特朗普正準備周三公布針對其他國家的對等關稅，並暗示未來還會對晶片加徵關稅。暫未知有多少晶片企業在關稅威脅下，準備加碼投資美國。彭博社引述知情人士稱，盧特尼克正爭取在不提高聯邦政府資助的前提下，推動晶片企業額外投資數以百億美元。

即使取消了《晶片法》提供的資金補貼，《晶片法》所賦予的25%的投資稅務抵免仍會繼續，這意味聯邦政府對晶片行業的稅務收入損失仍可能大幅增加。

任何對稅務抵免的重大修訂，都須獲國會批准。知情人士稱，盧特尼克不排除擴大《晶片法》中的稅務抵免，以吸引投資。

由於《晶片法》未對企業的稅務抵免設置上限，因此任何企業擴大投資計劃，都可能對聯邦政府的財政帶來重大影響。彼得森國際經濟研究所（PIIE）去年中估計，這項稅收抵免可能為美國政府造成約850億美元的收入損失，是國會預算辦公室最初預期的3倍以上。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕台積電 關稅 補貼 晶片法

上 / 下一篇新聞

楊家誠白加道屋2.9億重售 賣貴8% 3個月前2.7億沽出後中止註冊 20年升值近倍
楊家誠白加道屋2.9億重售 賣貴8% 3個月前2.7億沽出後中止註冊 20年升值近倍
上嵐一房336萬沽 8個月炒貴7%
上嵐一房336萬沽 8個月炒貴7%
新地恒地洪水橋換地獲延兩周 涉116萬呎樓面
新地恒地洪水橋換地獲延兩周 涉116萬呎樓面
海璇本月開齋 4房6159萬沽
海璇本月開齋 4房6159萬沽
新世界沙下申建280伙 連鄰地共涉1250伙
新世界沙下申建280伙 連鄰地共涉1250伙
apm未來兩月生意額 料較去年升一成
apm未來兩月生意額 料較去年升一成
港股升87點 小米逆市跌入「技術熊市」 美關稅內容公布前 北水淨買近200億
港股升87點 小米逆市跌入「技術熊市」 美關稅內容公布前 北水淨買近200億
3部委：推動科技金融 挺險企設私募基金
3部委：推動科技金融 挺險企設私募基金
京東免年費佣金吸港商戶 友和迎戰
京東免年費佣金吸港商戶 友和迎戰
畢馬威：港首季IPO籌177億 全球排第四
畢馬威：港首季IPO籌177億 全球排第四
匯控：有形股本回報15%料達標 派息前景佳
匯控：有形股本回報15%料達標 派息前景佳
藍思科技申港上市 A股市值1200億
藍思科技申港上市 A股市值1200億
中傳動：起訴控股股東豐盛等 指涉挪用附屬公司資金 損失66億
中傳動：起訴控股股東豐盛等 指涉挪用附屬公司資金 損失66億
港交所：今年ETP申購贖回數碼化
港交所：今年ETP申購贖回數碼化
內地上月財新製造業PMI報51.2 見4個月高
內地上月財新製造業PMI報51.2 見4個月高
小鵬上月交付量升2.7倍 連續5個月逾3萬輛
小鵬上月交付量升2.7倍 連續5個月逾3萬輛
復星：去年虧損因菜鳥帳面價值調整
復星：去年虧損因菜鳥帳面價值調整
大快活羅輝承任副主席 李碧琦接任CEO
大快活羅輝承任副主席 李碧琦接任CEO
9GAG創辦人完成收購濠暻科技
9GAG創辦人完成收購濠暻科技
美製造業收縮 10年債息跌穿4.2厘
美製造業收縮 10年債息跌穿4.2厘
特朗普暗示馬斯克5月離開政府
特朗普暗示馬斯克5月離開政府
張兆聰：北水積極南下 生科ETF可吼
張兆聰：北水積極南下 生科ETF可吼
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
Ian Samson：中美通訊服務業 免受關稅影響
Ian Samson：中美通訊服務業 免受關稅影響
技術取勝：小鵬20天線阻力較大
技術取勝：小鵬20天線阻力較大
匯控小股東滿意股價 不滿160周年送尼龍背囊
匯控小股東滿意股價 不滿160周年送尼龍背囊
劉思明：半新股往績少 走勢更波動
劉思明：半新股往績少 走勢更波動
周顯：中美關係還看習特會
周顯：中美關係還看習特會
湯文亮：徵對等關稅 可逼買美債
湯文亮：徵對等關稅 可逼買美債
WHITESAND COVE 前臨紅樹林 遠眺白沙灣
WHITESAND COVE 前臨紅樹林 遠眺白沙灣
西貢道路配套不斷優化
西貢道路配套不斷優化
基金特區：摩根資產：美匯正常化利好亞股 日本東協市場估值仍吸引
基金特區：摩根資產：美匯正常化利好亞股 日本東協市場估值仍吸引