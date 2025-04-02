復星：去年虧損因菜鳥帳面價值調整

【明報專訊】復星國際（0656）2024年度轉蝕43.49億元（人民幣，下同），相對2023年純利為13.79億元。針對投資者關心的盈利問題，復星國際董事長郭廣昌在業績會上表示，今年的財務調整並非由於復星自身的運營不力或市場競爭力下降導致，而是一次過帳面價值調整的影響，並不影響復星的正常運營和核心產業的穩定發展。
CFO：剔除菜鳥 錄利潤7.5億
郭廣昌續稱，剔除菜鳥項目帶來的帳面影響，復星產業運營利潤和經營現金流一直保持健康穩定。當然管理層要繼續努力，未來要保持公司持續穩定發展。
集團CFO龔平補充，復星投資菜鳥實現內部收益率（IRR）約34%。剔除該因素影響，2024年度歸屬於母公司股東之利潤約7.5億元。
冀復星產業運營利潤達百億
郭廣昌稱，2024年復星一直在推進「瘦身健體、有進有退、進退平衡」戰略，未來會繼續退出一些重資產項目，降低財務槓桿，保持「有進有退，進退平衡」，同時繼續深化產業運營。目前復星產業運營利潤約49億元，希望未來能翻一番，達到100億。
郭又稱，2024年推動復星旅文和復宏漢霖私有化，其中復宏漢霖遭到小股東否決有些遺憾，但也很感謝小股東，說明小股東對復宏漢霖充滿信心，他亦有信心看到復宏漢霖未來出現百億美元銷售的產品。