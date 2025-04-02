復星：去年虧損因菜鳥帳面價值調整

CFO：剔除菜鳥 錄利潤7.5億

郭廣昌續稱，剔除菜鳥項目帶來的帳面影響，復星產業運營利潤和經營現金流一直保持健康穩定。當然管理層要繼續努力，未來要保持公司持續穩定發展。

集團CFO龔平補充，復星投資菜鳥實現內部收益率（IRR）約34%。剔除該因素影響，2024年度歸屬於母公司股東之利潤約7.5億元。

冀復星產業運營利潤達百億

郭廣昌稱，2024年復星一直在推進「瘦身健體、有進有退、進退平衡」戰略，未來會繼續退出一些重資產項目，降低財務槓桿，保持「有進有退，進退平衡」，同時繼續深化產業運營。目前復星產業運營利潤約49億元，希望未來能翻一番，達到100億。

郭又稱，2024年推動復星旅文和復宏漢霖私有化，其中復宏漢霖遭到小股東否決有些遺憾，但也很感謝小股東，說明小股東對復宏漢霖充滿信心，他亦有信心看到復宏漢霖未來出現百億美元銷售的產品。