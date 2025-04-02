小鵬上月交付量升2.7倍 連續5個月逾3萬輛

【明報專訊】內地造車新勢力3月交付量增速顯著加快。以按年變幅計，小鵬汽車（9868）上月暫領跑新能源汽車市場，其間交付量升2.68倍至3.32萬輛，為連續5個月逾3萬輛。此外上月吉利（0175）銷量、零跑（9863）交付量亦分別按年升1.6及1.5倍，顯示內地新能源汽車市場或仍有較強增長動力。